Ажда Пеккан призвала жителей Стамбула помочь бездомным животным из-за сильных дождей - ФОТО

Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Ажда Пеккан обратилась к жителям Стамбула с призывом позаботиться о бездомных животных на фоне ожидающихся продолжительных дождей.

Певица опубликовала обращение в Instagram, предупредив, что осадки будут продолжаться в течение двух дней. Она попросила жителей города не оставаться равнодушными к животным, которые могут оказаться в опасности из-за непогоды.

«В Стамбуле все затопило. Пожалуйста, защитите уличных животных. Дождь будет продолжаться еще два дня. Животные, у которых, кроме нас, никого нет, ждут вашей помощи. Распространите это сообщение повсюду», - отмечается в публикации.

Также А.Пеккан призвала пользователей социальных сетей делиться ее обращением, чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей к проблеме бездомных животных во время непогоды.