В Азербайджане резко выросло число абортов

В 2025 году в Азербайджане зарегистрировали 95 344 аборта — на 21,9% больше, чем годом ранее (78 245). За последние 15 лет их число выросло более чем в 3,5 раза, сообщает Minval.

Почти 47% абортов (44 914) пришлись на женщин в возрасте 15–29 лет. Больше всего случаев зафиксировано среди женщин 25–29 лет — 26 391. Среди девушек младше 20 лет зарегистрировали 3 246 абортов против 2 751 годом ранее.

На каждую тысячу женщин репродуктивного возраста пришлось 35,6 аборта против 29,4 в 2024 году.

Для сравнения: в 2010 году в стране зарегистрировали 26 801 аборт, в 2020-м — 34 719, а в 2025-м — уже 95 344.