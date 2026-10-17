 ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО | 1news.az | Новости
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ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО

Редакция 1news21:30 - Сегодня
ПФЛ вручила памятные подарки «Карабаху» и «Нефтчи» — ФОТО

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подготовила специальные подарки для клубов «Карабах» и «Нефтчи» в честь проведения ими 1 000-х матчей в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, памятный подарок от имени «Карабаха» получил Шахид Гасанов, участвовавший во всех 1 000 встречах команды в качестве игрока или официального представителя клуба. Награду для «Нефтчи» вручили бывшему капитану и многолетнему сотруднику клуба Игорю Гетману. Подарки представителям команд передал технико-спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Отметим, что «Карабах» и «Нефтчи» — единственные клубы, принимавшие участие во всех сезонах национального первенства.

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