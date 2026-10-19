На фоне Мецамора: COP17 в Ереване обсуждает проблемы, Баку предлагает конкретные решения

Пока Армения принимает международную конференцию по сохранению биоразнообразия, судьба Мецаморской АЭС остается открытым вопросом для всего Южного Кавказа.

Можно ли говорить об экологической ответственности, если риски, способные выйти далеко за пределы одной страны, продолжают существовать?

Сегодня в Ереване открывается 17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии - COP17. До 30 октября представители государств, международных организаций, научного сообщества и гражданского общества будут обсуждать, как остановить утрату природного разнообразия, восстановить экосистемы и превратить международные обязательства в конкретные результаты. Впервые с момента принятия Куньминско-Монреальской глобальной рамочной программы страны должны провести глобальную оценку ее реализации.

Официальный лозунг COP17 - «Действовать во имя природы», однако подобные воззвания имеют смысл лишь тогда, когда за ними стоят реальные шаги, а не только заявления с международных трибун.

В случае Армении возникает вопрос, который трудно обойти стороной: насколько убедительно говорить о защите окружающей среды, когда, например, на территории страны продолжает работать атомная электростанция советского поколения, срок эксплуатации которой неоднократно продлевался, а ее потенциальные риски имеют трансграничное измерение?

Речь о Мецаморской АЭС - объекте, который давно вышел за рамки исключительно армянской энергетической политики. Вопросы ее безопасности затрагивают интересы соседних государств, поскольку последствия возможной ядерной аварии не ограничиваются государственной границей. Радиоактивное загрязнение воздуха, воды и почвы способно привести к долгосрочным экологическим и гуманитарным последствиям, затронув территории далеко за пределами места происшествия.

Именно поэтому проведение COP17 в Ереване - повод ставить вопрос не только о глобальных целях сохранения природы, но и о том, как сами государства распоряжаются экологическими рисками, за которые в определенных обстоятельствах приходится платить не только их гражданам.

Мецаморская АЭС строилась в 1969–1977 годах. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1976 году, второй - в 1980-м. Оба реактора остановили после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. Второй энергоблок возобновил работу в 1995 году и сегодня остается единственным действующим ядерным энергоблоком Армении. Кстати, сама Мецаморская АЭС также расположена в активной сейсмической зоне, и вероятность землетрясения на этой территории очень высока. По убеждению ученых, сильное землетрясение может привести к большой катастрофе, что может стать трагедией для огромного географического пространства. Это объясняет, почему сейсмическая устойчивость станции должна оставаться одним из центральных вопросов при оценке ее безопасности.

Первоначальный проектный срок эксплуатации давно стал предметом споров. Армянские власти пошли по пути модернизации оборудования и продления работы станции. В 2023 году правительство одобрило программу, предусматривающую эксплуатацию второго энергоблока до 2036 года. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации, очередное продление сопровождается дополнительными техническими работами и государственным финансированием.

Ереван объясняет такой подход необходимостью обеспечить стабильное энергоснабжение, поскольку АЭС играет существенную роль в национальной энергосистеме, и ее немедленное закрытие без подготовки альтернативных мощностей создало бы серьезные экономические и инфраструктурные трудности.

Однако энергетическая зависимость не отменяет вопросов безопасности. Напротив, чем важнее объект для национальной экономики, тем выше требования к его надежности, прозрачности эксплуатации и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Главный вопрос не в том, проводились ли на станции ремонтные и модернизационные работы. Вопрос в другом: насколько полно они позволяют учитывать особенности первоначального проекта, возраст оборудования и природные риски района, в котором расположен объект?

Модернизация способна повысить безопасность оборудования, заменить отдельные системы и улучшить эксплуатационные характеристики. Но она не означает автоматического устранения всех конструктивных ограничений старой станции. Поэтому заявления о продлении срока службы должны сопровождаться доступной для международного экспертного сообщества информацией о состоянии критически важных систем, результатах проверок и выполнении рекомендаций по безопасности.

Именно такой подход должен быть нормой для любого ядерного объекта, потенциальные последствия аварии на котором могут затронуть несколько государств.

Атомная электростанция должна выдерживать не только обычные эксплуатационные нагрузки, но и чрезвычайные воздействия, включая землетрясения, которые способны одновременно нарушить работу нескольких взаимосвязанных систем. В подобных обстоятельствах значение имеют не только прочность отдельных конструкций, но и надежность электроснабжения, охлаждения реактора, резервного оборудования и систем локализации возможных выбросов.

В экспертных и общественных дискуссиях о Мецаморе неоднократно поднимался вопрос о конструктивных особенностях станции, в том числе об отсутствии полноценной гермооболочки современного типа. Такие особенности требуют профессиональной оценки с учетом конкретного проекта и выполненных модернизаций. Самостоятельно делать вывод о неизбежности катастрофы на этом основании было бы неправильно, но столь же неправильно считать, что возраст объекта и особенности его конструкции перестают иметь значение после проведения отдельных технических работ.

Армения заявляет о сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), проведении оценок безопасности и выполнении рекомендаций международных экспертов. В национальном заявлении страны для 68-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в 2024 году подчеркивалось, что работа по повышению безопасности станции продолжается. Однако для соседних государств принципиальное значение имеет не только сам факт модернизации, но и то, насколько полно и независимо оцениваются остающиеся риски.

В сфере ядерной безопасности доверие невозможно построить одними заверениями. Оно требует регулярного контроля, открытого обмена информацией и готовности отвечать на неудобные вопросы. Чем выше потенциальные последствия аварии, тем меньше оснований для закрытости.

Ядерная безопасность отличается от многих других направлений экологической политики одним принципиальным обстоятельством: тяжелая авария может превратиться в международную проблему еще до того, как ее последствия будут полностью оценены на месте.

Распространение радиоактивных веществ зависит от характера аварии, объема выброса, погодных условий и других факторов. Поэтому заранее утверждать, какие именно территории окажутся затронуты и сколько людей пострадает, без конкретного сценария невозможно. Но сама возможность трансграничного воздействия требует совместной оценки рисков и готовности государств к взаимодействию.

Для Южного Кавказа особое значение имеют общие водные системы. Река Араз и связанные с ней водные ресурсы имеют большое хозяйственное значение для региона. Потенциальное загрязнение воды, почвы или сельскохозяйственных территорий в результате крупной аварии могло бы повлечь последствия для водоснабжения, производства продуктов питания и здоровья населения.

При этом экологические последствия не исчерпываются непосредственным воздействием радиации. В случае крупного чрезвычайного происшествия могут возникнуть необходимость эвакуации населения, ограничения хозяйственной деятельности, потери урожая, загрязнения природных территорий и долгосрочные расходы на восстановление.

Поэтому Азербайджан и другие страны региона имеют все основания интересоваться состоянием Мецаморской АЭС, качеством контроля за ее эксплуатацией и готовностью армянских властей к чрезвычайным ситуациям. Такой интерес не должен рассматриваться как политический спор - речь идет о вопросах, которые непосредственно связаны с безопасностью населения и окружающей среды.

На международном уровне проблема Мецаморской АЭС обсуждается уже не одно десятилетие. Европейские институты неоднократно указывали на необходимость безопасного вывода станции из эксплуатации и подготовки альтернативных источников генерации. В частности, в материалах Еврокомиссии 2015 года отмечалось, что Мецамор не может быть модернизирован до полного соответствия признанным международным стандартам ядерной безопасности и должен быть закрыт как можно скорее.

В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией также предусмотрены сотрудничество в сфере ядерной безопасности, безопасный вывод Мецаморской АЭС из эксплуатации и подготовка соответствующей дорожной карты с учетом необходимости заменить ее мощности.

Таким образом, вопрос закрытия станции не является исключительно инициативой соседних государств, он присутствует и в международной повестке, причем в контексте вполне конкретной задачи: найти баланс между безопасностью и потребностью Армении в электроэнергии.

Однако вместо прекращения эксплуатации станции армянские власти добиваются продления срока ее работы, ссылаясь на необходимость поддерживать стабильное энергоснабжение. В определенной степени эту позицию можно объяснить экономическими обстоятельствами. Но экономическая целесообразность не может быть единственным критерием, когда речь идет об объекте повышенной опасности.

Именно поэтому международная дискуссия должна касаться не только того, насколько успешно модернизируется Мецамор, но и того, существует ли реалистичный, прозрачный и согласованный план его последующего вывода из эксплуатации.

Вопрос о будущем Мецамора вновь оказался в центре внимания после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым в конце сентября этого года. Российская госкорпорация предложила Армении построить новый энергоблок ВВЭР-1000 мощностью не менее 1000 МВт. По словам Лихачева, проект может быть реализован в формате международного консорциума с привлечением производителей из Франции, Южной Кореи и Китая, если Ереван сочтет такой вариант подходящим. Армянское правительство, в свою очередь, сообщило, что продолжает рассматривать предложения международных партнеров и будет принимать решение с учетом стоимости, качества, безопасности, сроков и гарантий.

Сам по себе поиск новой генерации закономерен. Но здесь возникает принципиальный вопрос: станет ли обсуждение нового энергоблока АЭС реальным шагом к решению проблемы старой станции или даст возможность еще дольше откладывать окончательное решение о ее закрытии? По заявлению Лихачева, к 2036 году Армении с учетом роста энергопотребления потребуется новая мощность такого масштаба. При этом именно 2036 год обозначен как срок, до которого планируется продлить эксплуатацию действующего второго энергоблока Мецамора.

Но новая станция, если ее строительство будет одобрено, не устранит риски Мецамора автоматически. И в этой ситуации международному сообществу важно видеть конкретные этапы реализации решений по безопасности объекта. Ключевыми критериями должны быть долгосрочная безопасность, прозрачность эксплуатации, обращение с радиоактивными отходами и возможность безопасного вывода объекта из эксплуатации в будущем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, поднимая проблемы ядерной безопасности, подчеркивал, что Мецаморская атомная электростанция в Армении представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона. Глава государства констатировал, что эта АЭС действует по старой технологии, у нее серьезные технические проблемы. Президент Азербайджана в этом контексте подчеркивал, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами с Мецаморской станции вызывает беспокойство.

Кстати, Баку уже предлагал решение, выходящее за рамки стандартных политических споров - не бесконечно продлевать жизнь устаревшего реактора, а создать для Армении энергетическую альтернативу, включив ее в региональный зеленый энергетический коридор. Речь идет о потенциале Зангезурского коридора. Президент Азербайджана так говорил об этом: «Естественно, когда мы выдвигали идею и инициативу Зангезурского коридора, в первую очередь подразумевался транспортный сегмент. Но сегодня мы рассматриваем его шире». «Например, у нас готов проект прокладки линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. В освобожденном от оккупации Джебраильском районе построена очень большая подстанция. Основная ее функция – передача электроэнергии. Такие подстанции называют преобразовательными подстанциями. Она была построена не для внутреннего энергоснабжения, а для передачи больших объемов энергии. Она готова. Она была построена специально для Зангезурского электроэнергетического коридора», - подчеркивал Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер отмечал, что в результате анализа, проведенного нашими специалистами на территории Армении, были даже определены места, где именно должны быть установлены электрические столбы: «Надеюсь, что армянская сторона также не будет затягивать этот вопрос. Поскольку это в первую очередь может понадобиться им самим, ведь их основным источником энергии на сегодняшний день является атомная электростанция, управление которой к тому же находится не в их руках. Это во-первых. Во-вторых, эта станция устарела и представляет собой источник опасности для всего региона. Азербайджан и Турция неоднократно выражали свою обеспокоенность по этому вопросу на различных международных платформах. Продление срока эксплуатации этой станции не может быть бесконечным процессом, рано или поздно она должна быть закрыта».

«Естественно, если она закроется, Армения полностью погрузится в энергетический кризис. Поэтому, как говорится, наличие дополнительного источника может принести только пользу. К примеру, сегодня наши энергетические линии соединены с Россией, Ираном и Грузией, а через Грузию - с Турцией. Поэтому энергетический коридор, который протянется через территорию Армении до Нахчывана, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса. И чем скорее мы это реализуем, тем лучше. Конечно, вам хорошо известно, что за последние пять лет мы установили столбы в снегу в горах Кяльбаджара на высоте 3500 метров. То есть если нам предстоит реализовать этот проект, это займет максимум шесть месяцев.

Но Армения, конечно, должна сделать это сама. Поэтому считаю, что необходимо поскорее внести ясность в этот вопрос. Это будет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, TRIPP. Потому что этот проект – это не только железная дорога, автомагистраль. Здесь могут пройти даже оптоволоконный кабель, линии электропередачи, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводы. Потому что чем больше альтернатив, тем лучше для всех», - говорил азербайджанский лидер.

Предложение Баку обосновано четкой инженерной и экономической логикой. Говоря о необходимости закрытия устаревшего объекта, Азербайджан одновременно предлагает современную альтернативу. Прокладка линий электропередачи через территорию Армении в рамках TRIPP не только позволит минимизировать риск энергетического шока после закрытия Мецамора, но и интегрирует страну в региональную систему обмена электроэнергией.

Такая взаимосвязанность делает регион менее уязвимым перед дефицитом, авариями и перебоями поставок. Чем больше источников и маршрутов получает энергосистема, тем меньше ее зависимость от одного объекта - тем более от станции, потенциальные риски которой выходят далеко за пределы Армении. Вопрос в том, готов ли Ереван воспользоваться этой возможностью и перейти к современной архитектуре энергетической безопасности или продолжит откладывать решение, продлевая ресурс Мецаморской АЭС.

Безусловно, решение проблемы Мецамора требует профессиональной оценки, проверяемых данных и действенных международных механизмов контроля. В первую очередь речь идет о роли МАГАТЭ. Агентство располагает инструментами для проведения экспертных миссий, оценки ядерной безопасности и выработки рекомендаций государствам. Важно и то, чтобы результаты соответствующих проверок и сведения о выполнении рекомендаций были доступны в объеме, совместимом с требованиями безопасности, и позволяли заинтересованным странам понимать характер остающихся рисков. Соседние государства должны располагать достаточной информацией для оценки потенциального воздействия аварии, планирования действий служб и защиты населения. Обмен данными, согласование процедур оповещения и координация действий при вероятном трансграничном загрязнении крайне важно с точки зрения практических меры защиты людей.

На этом фоне проведение COP17 в Ереване придает вопросу дополнительное значение. Конференция призвана оценить, насколько далеко государства продвинулись от принятых обязательств к реальным действиям. Ее участники будут обсуждать сохранение экосистем, восстановление деградировавших территорий и необходимость повысить ответственность за результаты экологической политики.

Экологическую ответственность нельзя измерять только количеством подписанных деклараций и проведенных конференций. Настоящая проверка экологической политики начинается там, где государству приходится принимать решения, затрагивающие экономические интересы, энергетические планы и отношения с соседями.

Для Армении такой проверкой остается будущее Мецаморской АЭС. Отказаться от действующего источника генерации, может, и непросто - нужны альтернативные мощности, инвестиции, время и государственная политика. Но трудность решения не отменяет необходимости его искать.

Международное сообщество, со своей стороны, должно добиваться не громких обещаний и не политических деклараций, а прозрачной оценки рисков, полноценного контроля и четкого плана дальнейших действий.

COP17 в Ереване проходит под лозунгом действий во имя природы. Так что именно действия, а не слова, должны стать мерилом успеха этой конференции. Если разговор о сохранении биоразнообразия не сопровождается готовностью разбираться с потенциально опасными объектами и предотвращать трансграничные угрозы, экологическая повестка рискует остаться набором правильных формулировок.

Мецаморская АЭС - не повод для предсказаний неизбежной катастрофы, а причина не допустить, чтобы безопасность миллионов людей зависела от надежды на благоприятный исход. Задача региона - не ждать чрезвычайного происшествия, чтобы признать серьезность проблемы, а добиваться проверяемых гарантий уже сейчас.