Мерьем Узерли и Халит Эргенч вместе появились на кинофестивале - ФОТО - ВИДЕО

Звезды сериала «Великолепный век» - Мерьем Узерли и Халит Эргенч - представили фильм «İmroz'da Bahar» (Весна в Имрозе) на мировой премьере в Египте.

Турецкие актеры Мерьем Узерли и Халит Эргенч вновь встретились на большом экране спустя 15 лет после совместной работы в сериале «Великолепный век». Их новый фильм «İmroz'da Bahar» впервые показали зрителям в рамках 9-го кинофестиваля в Эль-Гуне, проходящего в Египте.

Мировая премьера картины состоялась 20 октября - фильм вошел в официальную программу фестиваля вне конкурса. Отметим, что Халит Эргенч и Мерьем Узерли выступили не только исполнителями главных ролей, но и сопродюсерами проекта.

Режиссером и сценаристом картины выступил Озджан Алпер. Действие разворачивается на турецком острове Гекчеада, также известном как Имроз. В центре сюжета - писатель, переживающий творческий кризис, и женщина, потерявшая мужа и сына. Их встреча становится началом истории о преодолении прошлого, надежде и возможности вновь обрести любовь.