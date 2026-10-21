 В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

Редакция 1news23:00 - 21 / 10 / 2026
Читать на других языках:English
В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 октября 2026 года в Брюсселе в Европейской службе внешних связей Европейского союза (European External Action Service) состоялась встреча с членами общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе».

С родственниками пропавших без вести граждан Азербайджана встретились политический советник специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Боуман и координатор по связям с Азербайджаном Марко Кардинали.

В ходе встречи, продолжавшейся около часа, родственники пропавших без вести азербайджанцев заявили, что даже после завершения конфликта Армения не предоставляет никакой информации об их близких.

Председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнюль Бехбудова отметила, что накануне, 20 октября, родственники пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европейским парламентом на площади Place du Luxembourg в Брюсселе и приняли заявление.

Она подчеркнула, что Армения несёт прямую ответственность за судьбу пропавших без вести азербайджанцев и обязана предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.

По словам Бехбудовой, обнаружение на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана 32 массовых захоронений — лишь малая часть масштабной гуманитарной трагедии.

На встрече также сообщили, что сегодня родственники пропавших без вести азербайджанцев провели ещё одну акцию в Брюсселе — на центральной площади Шумана (Schuman).

В общественном объединении «Семьи пропавших без вести в Карабахе» заявили, что будут продолжать акции до тех пор, пока не получат известий о своих близких.

Поделиться:
377

Актуально

Хроника

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

Политика

В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО

Экономика

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически ...

Политика

В Брюсселе представлены памятные вещи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

МИД Армении: оружие и боеприпасы по «маршруту Трампа» перевозиться не будут

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Ильхам Алиев: Азербайджан в период своего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации - ДОПОЛНЕНО

Коалиция Environmental Protection First обратилась к международному сообществу в связи с COP17

В аккаунтах Президента в соцсетях размещен обзор о его деятельности за неделю - ВИДЕО

Принята Бакинская декларация

Последние новости

Папе Римскому поставили окончательный диагноз

Сегодня, 00:14

На одной из центральных улиц Баку скончался гражданин Турции

Сегодня, 00:00

В Брюсселе представлены памятные вещи пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 / 10 / 2026, 23:50

В Турции обрушился трёхэтажный дом: Под завалами оказались люди - ВИДЕО

21 / 10 / 2026, 23:40

Инфантино поблагодарил главу АФФА за подготовку к чемпионату мира U-15 в Баку - ВИДЕО

21 / 10 / 2026, 23:20

В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 / 10 / 2026, 23:00

Лейла Алиева ознакомилась с комплексом «Вечный город» в Самарканде - ФОТО

21 / 10 / 2026, 22:40

Иран готов возобновить переговоры с США при условии их искреннего стремления к соглашению

21 / 10 / 2026, 22:23

Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным и анонсировал продолжение диалога по Украине

21 / 10 / 2026, 22:00

В Билясуварском районе найдено тело 17-летней девушки

21 / 10 / 2026, 21:40

Плющенко ответил на вопрос о переезде сына в Азербайджан

21 / 10 / 2026, 21:20

Лейла Алиева ознакомилась с работой центров для детей, нуждающихся в особой заботе, в Самарканде — ФОТО

21 / 10 / 2026, 21:00

Ялчын Рафиев: Азербайджан гордится своей ролью активного и ответственного члена ООН

21 / 10 / 2026, 20:40

Азербайджан и Италия подписали декларацию о сотрудничестве в сфере критически важного сырья - ФОТО

21 / 10 / 2026, 20:24

Нетаньяху: Иран не извлек уроков, Моджтаба Хаменеи идет по стопам своего отца

21 / 10 / 2026, 20:05

Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву и пригласил его на саммит ОТГ в Анкаре

21 / 10 / 2026, 19:51

В Баку раскрыто убийство 25-летней давности

21 / 10 / 2026, 19:45

Иран заявил, что имеет в арсенале бомбу мощнее, чем американская «мать всех бомб»

21 / 10 / 2026, 19:40

Лейла Алиева выступила на II Международном конгрессе по детской онкологии в Самарканде

21 / 10 / 2026, 19:30

Новый раунд переговоров РФ — США — Украина может пройти в Абу-Даби

21 / 10 / 2026, 19:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55