В ЕС впервые приняли родственников пропавших без вести азербайджанцев - ФОТО

21 октября 2026 года в Брюсселе в Европейской службе внешних связей Европейского союза (European External Action Service) состоялась встреча с членами общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе».

С родственниками пропавших без вести граждан Азербайджана встретились политический советник специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Окке Боуман и координатор по связям с Азербайджаном Марко Кардинали.

В ходе встречи, продолжавшейся около часа, родственники пропавших без вести азербайджанцев заявили, что даже после завершения конфликта Армения не предоставляет никакой информации об их близких.

Председатель общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе» Кёнюль Бехбудова отметила, что накануне, 20 октября, родственники пропавших без вести азербайджанцев провели акцию протеста перед Европейским парламентом на площади Place du Luxembourg в Брюсселе и приняли заявление.

Она подчеркнула, что Армения несёт прямую ответственность за судьбу пропавших без вести азербайджанцев и обязана предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.

По словам Бехбудовой, обнаружение на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана 32 массовых захоронений — лишь малая часть масштабной гуманитарной трагедии.

На встрече также сообщили, что сегодня родственники пропавших без вести азербайджанцев провели ещё одну акцию в Брюсселе — на центральной площади Шумана (Schuman).

В общественном объединении «Семьи пропавших без вести в Карабахе» заявили, что будут продолжать акции до тех пор, пока не получат известий о своих близких.