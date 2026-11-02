Скончался известный литературовед и критик Гурбан Байрамов

Литературовед, критик, доктор философии по филологии, доцент Гурбан Байрамов скончался на 80-м году жизни.

Как передает 1news.az, об этом APA сообщили члены его семьи.

Отметим, что Гурбан Байрамов родился 30 мая 1946 года в селе Алимадатли Агдамского района.

Он окончил филологический факультет Азербайджанского государственного педагогического института. С 1972 года работал на различных должностях в Институте литературы имени Низами Геневи НАНА.

Ученый, являвшийся членом Союза писателей Азербайджана, - автор исследований, посвященных творчеству Самеда Вургуна, Ильяса Эфендиева и других литераторов. Были изданы его научные труды «Поэзия Вургуна», «Лирический герой и время» и другие работы.