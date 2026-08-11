Государственный флаг - олицетворение единства и патриотизма, героизма и самоотверженности, чести и достоинства народа.

Сегодня Азербайджан отмечает День государственного флага.

И вот уже шесть лет как радость по случаю этого важного праздника усиливает осознание того, что сегодня наш трехцветный флаг развевается на всех освобожденных землях Азербайджана.

Всего один день отдаляет День флага от Дня Победы, и это глубоко символично – под ним доблестные азербайджанские воины сражались за Родину, рядом с ним наши военные рапортовали Верховному главнокомандующему об освобождении от оккупации родных городов и сел.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, поднимая флаг Азербайджана 15 января 2021 года в городе Шуша, на встрече с военнослужащими сказал: «Мы пришли сюда как победители, подняли флаг, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана».

Величественный и неописуемо красивый – флаг Азербайджана олицетворяет достижение нашим народом вековой мечты о свободе и независимости. Три цвета на флаге - голубой, красный и зеленый символизируют основы нашей национальной идеологии: тюркское происхождение, стремление к современности и развитию демократии, принадлежность к исламской цивилизации.

Государственный флаг Азербайджана - символ суверенитета - впервые был принят 9 ноября 1918 года на заседании правительства и поднят над зданием Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики. 7 декабря 1918 года новый государственный флаг был поднят над зданием Азербайджанского парламента. К сожалению, первая демократия на мусульманском Востоке просуществовала недолго. Флаг, обладавший государственным статусом до падения АДР 27 апреля 1920 года, 3 мая 1920 года был спущен со здания Азербайджанского парламента в результате оккупации Азербайджана войсками Советской России.

Как показала история, только лишь на время. После восстановления государственной независимости флаг Азербайджана, оставшийся нашему народу в наследство от Азербайджанской Демократической Республики, стал одним из священных атрибутов государственности.

17 ноября 1990 года на сессии, проведенной по инициативе и под руководством председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, общенационального лидера Гейдара Алиева, флаг АДР был утвержден как государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики. Одновременно Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджанской ССР о признании данного флага как официального государственного символа Азербайджана.

5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики рассмотрел данное ходатайство и принял постановление о повторном принятии данного флага в качестве Государственного флага Азербайджана.

17 ноября 2009 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение, в соответствии с которым, 9 ноября ежегодно отмечается в нашей стране как День государственного флага.