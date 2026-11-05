Украина снова атаковала НПЗ «Роснефти» в Рязани - ВИДЕО

В российской Рязани под атакой, скорее всего дронов, оказался местный нефтеперерабатывающий завод.

В сети появились видео момента удара и масштабного пожара на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

На кадрах, опубликованных в пабликах, видны работа российской ПВО, взрыв и яркое зарево в небе, после которого поднимается густой дым.

Официального подтверждения поражения НПЗ на данный момент нет. Также пока неизвестно, насколько серьезные повреждения могло получить предприятие.

При этом губернатор Рязанской области Павел Малков не сообщал об атаке на регион и ее последствиях. В местных пабликах также пока не появилось подробной информации о возможной атаке или объявлении угрозы БПЛА.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру российской нефтяной компании «Роснефть» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны.

Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод расположен в Рязани и имеет важное значение для обеспечения топливом Москвы и других регионов центральной части России. Предприятие выпускает автомобильный бензин различных марок, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, сжиженные газы, битумы и нефтехимическое сырье. В частности, оно производит компоненты, используемые в топливном обеспечении российской авиации. Нефтеперерабатывающий завод в Рязани регулярно становится целью атак беспилотников. В 2026 году о подобных инцидентах сообщалось несколько раз, в частности в мае, июле, сентябре и октябре. Одна из последних подтвержденных атак произошла 15 октября.

Также на территории логистического состава Wildberries в Рязани пожар, но масштаб пока неясен.

Источник: РБК Украина