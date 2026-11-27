Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает закрыть границы страны для украинских беженцев, а также добиваться возвращения на Украину тех, кто уже находится в Германии.

С таким заявлением выступил заместитель руководителя и эксперт по внешней политике фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер.

«Мы закроем наши границы. Я немецкий политик. Решение проблем на Украине не входит в мои обязанности», — заявил он. Его слова приводит газета Bild.

Фронмайер также отметил, что партия выступает за репатриацию всех украинцев, находящихся в Германии. По его мнению, это позволит стране обеспечить безопасность своих границ.

Согласно данным статистического агентства Евростат, в Германии проживают около 1,3 млн граждан Украины. Это примерно треть от общего числа украинских беженцев в странах Евросоюза.