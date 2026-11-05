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В AKP скептически отнеслись к перспективе представленности России в ОТГ

Редакция 1news11:05 - Сегодня
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В AKP скептически отнеслись к перспективе представленности России в ОТГ

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP), ответственный за связи с тюркскими государствами, Кюршад Зорлу скептически относится к перспективе представленности России в Организации тюркских государств (ОТГ) в качестве наблюдателя.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть вопрос о предоставлении России статуса наблюдателя или об участии в формате «ОТГ+». В Кремле позитивно оценили это предложение.

«Безусловно, в России проживают миллионы людей, с которыми мы связаны общими историческими и этническими корнями. У нас очень глубокие культурные связи со многими регионами — с Татарстаном, Башкортостаном, Якутией. В этом отношении наличие культурного диалога с Россией абсолютно естественно».

В то же время, по его словам, подать заявку на получение статуса наблюдателя в ОТГ могут только те государства, в которых один из тюркских или родственных им языков признан государственным или официальным языком делопроизводства на всей территории страны, а не в отдельном ее регионе.

Отметив, что упомянутая Токаевым модель сотрудничества «ОТГ+» нацелена на гибкую платформу взаимодействия с третьими странами, Зорлу сказал: «В случае поступления подобного запроса данный вопрос обязательно будет должным образом рассмотрен с согласия всех государств-членов, с учетом стратегических целей Организации и общих интересов тюркского мира».

В этом контексте Зорлу выступил с альтернативным предложением: «У нас под эгидой ОТГ действуют связанные международные организации, такие как ТЮРКСОЙ и Тюркская академия. Такие республики в составе Российской Федерации, как Алтай, Тыва, Чувашия, Башкортостан, Якутия и Татарстан, являются наблюдателями этой организации. Однако в 2015 году решением Российской Федерации сотрудничество указанных республик с ТЮРКСОЙ было фактически заморожено. С тех пор не проводилось никаких встреч или мероприятий. Теперь я предлагаю: давайте пересмотрим эту замороженную ситуацию в ТЮРКСОЙ и вновь вдохнем жизнь в культурное сотрудничество, которое является одним из сильнейших партнерств обеих сторон».

Источник: Haber7

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