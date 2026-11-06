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Впервые в истории Balenciaga креативным директором бренда стала женщина - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий14:43 - Сегодня
Впервые в истории Balenciaga креативным директором бренда стала женщина - ОБНОВЛЕНО

Британский дизайнер Мартин Роуз назначена новым креативным директором французского модного дома Balenciaga. 

Она стала первой женщиной, занявшей эту должность за почти 110-летнюю историю бренда.

О назначении официально объявила французская группа Kering, владеющая Balenciaga. К исполнению обязанностей Роуз приступит 16 ноября 2026 года.

Она сменит итальянского дизайнера Пьерпаоло Пиччоли, об уходе которого Balenciaga объявила 5 ноября. Пиччоли возглавлял творческое направление модного дома с июля 2025 года, сменив Демну Гвасалию, перешедшего на аналогичную должность в Gucci.

Мартин Роуз основала собственный одноимённый бренд в 2007 году. Она известна своим экспериментальным подходом к дизайну, сочетанием уличной моды и элементов различных музыкальных субкультур. В 2015–2018 годах дизайнер уже сотрудничала с Balenciaga в качестве консультанта по мужской одежде.

11:33

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли покидает пост креативного директора французского модного дома Balenciaga.

Об этом сообщила материнская компания бренда Kering в официальном заявлении.

Как отмечается в сообщении, стороны приняли решение завершить сотрудничество. Руководство Balenciaga поблагодарило дизайнера за его вклад в развитие модного дома, подчеркнув его внимание к мастерству, конструированию и творческому подходу.

Генеральный директор Balenciaga Джанфранко Джананджели выразил признательность П.Пиччоли за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

В своем прощальном обращении Пьерпаоло Пиччоли назвал кутюр не просто направлением в моде, а особым способом мышления и выражения творческой индивидуальности. Он поблагодарил всех, кто разделял с ним этот путь, за совместную работу, смелость и преданность своему делу.

«Жизнь - это путешествие, и каждая глава существует для того, чтобы уступить место следующей. Ничто по-настоящему не заканчивается - все развивается», - пишет дизайнер в Instagram, призывая сохранять верность собственным ценностям и продолжать сиять, несмотря ни на что.

Напомним, Пьерпаоло Пиччоли присоединился к Balenciaga в июле 2025 года, сменив на посту креативного директора Демну, который впоследствии возглавил Gucci. До перехода в Balenciaga дизайнер на протяжении 25 лет работал в итальянском модном доме Valentino, где с 2008 года занимал должность содиректора по креативному направлению, а с 2016 года руководил им самостоятельно.

Информация о том, кто займет освободившуюся должность в Balenciaga, пока не объявлена.

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