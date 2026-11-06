Погода на субботу: в Баку ожидаются интенсивные осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 7 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди. Днем в отдельных районах полуострова возможны кратковременные интенсивные осадки и грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег. Местами возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12°, днем - 14-17° тепла. В горных районах ночью ожидается от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-6° тепла.