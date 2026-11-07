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Ряду военнослужащих Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Редакция 1news14:09 - Сегодня
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Ряду военнослужащих Минобороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания

Ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджана присвоены высшие воинские звания.

Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Зауру Зейналабдул оглу Рустамову

воинское звание «генерал-майор»

полковнику Эльнуру Али оглу Алескерли

полковнику Хикмету Ровшан оглу Алиеву

полковнику Тельману Аскер оглу Гусейнову.

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