Женщина пыталась задушить подростка на футбольном поле во время матча в школе

В американском штате Кентукки правоохранительные органы задержали 36-летнюю Кайлу Барретт, которая в ходе школьного футбольного матча выбежала на поле и совершила нападение на несовершеннолетнего игрока.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Kentucky New Era со ссылкой на данные ордера на арест и информацию полицейского управления города Монтичелло.

Инцидент произошел 30 октября во время третьей четверти игры между командами старших школ «Ягуары» (Норт-Лорел) и округа Уэйн. При счете 21:12 в пользу «Ягуаров» на игровое поле массово выбежали зрители с обеих сторон и устроили потасовку, участников которой пришлось разнимать.

Как рассказал телеканалу WYMT помощник начальника полиции Монтичелло Джошуа Смит, в разгар беспорядков Барретт выбежала на поле, схватила за шею футболиста команды округа Уэйн и начала душить его.

В ордере на арест указано, что женщина «сильно трясла его за шею, пытаясь перекрыть доступ воздуха». Факт нападения подтверждают многочисленные очевидцы, а также видеозапись, полученная футбольной командой Норт-Лорел.

В результате действий нападавшей у несовершеннолетнего спортсмена возникли проблемы с дыханием, его экстренно доставили в медицинское учреждение для обследования.

Сотрудники полиции штата Кентукки задержали Барретт. Ей предъявлено обвинение в удушении второй степени. Женщину поместили в центр содержания под стражей округа Лорел, однако позже освободили из-под стражи под обязательство не посещать школьные спортивные мероприятия на территории штата.