Культурная общественность Азербайджана поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы

Представители культурной общественности Азербайджана поздравили главу государства Ильхама Алиева по случаю Дня Победы.

Как сообщает 1news.az, в поздравлении выражены глубокое уважение и безграничная благодарность за историческую Победу, дарованную верховным главнокомандующим азербайджанскому народу.

«"Великое возвращение" в Карабах и Восточный Зангезур, строительно-восстановительные работы, проведенные под Вашим руководством, являются ярким выражением решимости нашего народа строить и создавать. Строительство в короткие сроки населенных пунктов, дорог, аэропортов и реализация других социально-инфраструктурных проектов являются ярким примером модели развития независимого Азербайджана», - говорится в поздравлении.

Культурное сообщество пожелало президенту долгой жизни, крепкого здоровья, процветания и новых успехов в его деятельности на благо укрепления и прогресса азербайджанского государства.