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МИД Азербайджана: 8 Ноября является символом преданности Родине и национального единства народа

Редакция 1news18:50 - Сегодня
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МИД Азербайджана: 8 Ноября является символом преданности Родине и национального единства народа

День Победы — 8 Ноября является одной из самых славных страниц многовековой истории государственности Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю Дня Победы.

В ведомстве подчеркнули, что этот знаменательный день исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, является символом национального единства, непоколебимой воли, решимости и преданности Родине азербайджанского народа.

Отмечается, что шесть лет назад под руководством президента, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и благодаря героизму Азербайджанской армии был положен конец почти 30-летней оккупации Арменией территорий нашей страны, и с освобождением города Шуша 8 ноября 2020 года была обеспечена полная победа в Отечественной войне:

"В результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Победа, одержанная в Отечественной войне, доказала, что никакая сила не способна поколебать национальное единство, решимость и непоколебимую волю нашего народа отстоять свои земли".

В заявлении также подчеркивается, что в последние годы Азербайджан осуществляет масштабные мероприятия для восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий:

"В рамках программы "Великое возвращение" продолжаются работы по созданию современной инфраструктуры и обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Азербайджан также продвигает свои усилия, направленные на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Целенаправленные и последовательные шаги, предпринятые Азербайджаном за последние годы для установления взаимного доверия с Арменией, служат превращению Южно-Кавказского региона в пространство мира и прогресса.

Наша историческая Победа, мощь нашего государства, вечная слава нашего народа вызывают гордость.

В этот знаменательный день мы с почтением чтим светлую память азербайджанских шехидов, отдавших свои жизни за освобождение и безопасность нашей Родины, выражаем глубокую благодарность нашим гази и участникам войны.

С Днем Победы!".

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