Восклицательный знак Великой Победы: главные месседжи Президента из Ханкенди

Ханкенди. Вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь Великой Победы Азербайджана в Отечественной войне. Обращение Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к народу именно отсюда – событие глубоко символическое.

Именно в Ханкенди был поставлен тот самый окончательный восклицательный знак в многолетнем конфликте, ознаменовавший торжество исторической справедливости и международного права.

И если Шуша стала символом восстановления территориальной целостности страны, то Ханкенди олицетворяет полное восстановление государственного суверенитета Азербайджана.

Именно здесь историческое заявление главы государства: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак!» обретает свой абсолютный, законченный смысл.

И закономерно, что в здании, где в годы оккупации располагалось гнездо сепаратистской хунты, теперь откроется Музей Победы.

Об историческом значении момента, преемственности символов победы и неизбежности возмездия ярко сказал сам глава государства в своем праздничном обращении: «Я обращаюсь с этим поздравлением в Ханкенди, стоя перед Триумфальной аркой. Это вторая Триумфальная арка, воздвигнутая в честь нашей славной Победы. Первая была воздвигнута в Баку, а вторая – здесь, в Ханкенди. Рядом с Триумфальной аркой в Баку также действует Музей Победы. В нем выгравированы имена всех наших шехидов. В Ханкенди тоже будет Музей Победы. Работы по созданию Музея Победы находятся уже на заключительной стадии. Он будет расположен в здании бывшей исполнительной власти, которое когда-то было колыбелью агрессии, оккупационной политики против Азербайджана. Это было логовом дьявола. Когда я пришел в это здание после нашей славной Победы – в октябре 2023 года, – то первым делом открыл окна, чтобы этот дьявольский дух выветрился. Теперь в этом здании разместится Музей Победы».

Говоря о значении этих преобразований и неизбежности наказания для тех, кто разжигал конфликт, Президент Ильхам Алиев отметил: «Те, кто сидел в этом здании – военные преступники, – понесли заслуженное наказание. Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто. Мы продемонстрировали достоинство, стойкость, волю азербайджанского народа, и сегодня они пьют чай в азербайджанских тюрьмах, получив заслуженное наказание».

Отмечая этот путь к восстановлению суверенитета, глава государства с особой гордостью прославил подвиг тех, кто вынес главную тяжесть борьбы. Ильхам Алиев подчеркнул, что с армянской оккупацией было покончено благодаря героизму наших военнослужащих, ценой жизни и крови наших шехидов: «Вооруженные силы Азербайджана на протяжении 44 дней демонстрировали героизм, доблесть, патриотизм, самоотверженность. Хребет врага был сломлен на поле боя. В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага. В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Таким образом, территории, еще не освобожденные на тот момент на поле боя, также были возвращены Азербайджану – без единого выстрела, без каких-либо потерь».

«44-дневная Отечественная война – наша славная история. Мы по праву гордимся этой Победой. Весь азербайджанский народ гордится. Будущие поколения также будут гордиться. Эта славная история будет вечно жить в наших сердцах», - заявил азербайджанский лидер.

Говоря об условиях, в которых выковывалась эта победа, о героизме азербайджанского солдата и офицера, глава государства особо подчеркнул несокрушимую силу национального духа, проявленную в самые тяжелые моменты боев: «В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества. Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений. В некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны. Все территории были заминированы. Колючая проволока, укрепления, выгодные позиции, холмы, горы – все это создавало для нас большие трудности. Армянская сторона была уверена, что Азербайджан не сможет освободить свои земли военным путем или же что кто-то не позволит нам это сделать. Они просчитались, и азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру свое величие. Наши солдаты и офицеры, стремясь прорвать линии обороны, неустанно шли вперед, получали ранения, погибали, отдавая жизнь за Родину. Вперед нас вел наш национальный дух».

Говоря о факторах, приближавших исторический триумф, глава государства подчеркнул, что материальная и техническая база армии стала лишь фундаментом, на который опирался несокрушимый патриотизм нации: «Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы. Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров. Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией».

Президент напомнил, что на протяжении долгих лет Азербайджан подвергался давлению со стороны внешних сил, однако твердая политическая воля и принципиальная позиция Баку оставались неизменными: «Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем».

Отказ прислушаться к голосу разума и предупреждениям Азербайджана привел к неизбежному краху агрессора, столкнувшегося с железной волей единого народа: «К сожалению, они не прислушались к моим словам. В результате наш народ, объединившись в единый кулак, на поле боя сломал хребет врагу, восстановил историческую справедливость, наше достоинство и международное право». «Армянская сторона настолько обнаглела, что постоянно угрожала нам. Она грозила новой войной за новые территории, пыталась унизить наше достоинство заявлениями о том, что «Карабах – это Армения, и точка». Мы же ответили на эти заявления на поле боя, где каждый воочию увидел, кто чего стоит. В рядах Азербайджанской армии не было ни одного военнослужащего, который бы бежал с поля боя, дезертировал. Между тем, по признанию самого руководства Армении, в армянской армии было около 12 тысяч дезертиров. Вот в чем заключается разница. Азербайджан обеспечил себе полное превосходство на поле боя. Освобождение Шуши 8 ноября - в день, который мы отмечаем как День Победы, - фактически предопределило исход Второй Карабахской войны. На следующий день, в ночь с 9 на 10 ноября, Армения подписала акт о капитуляции.

В то время мы тоже отвечали на неуместные заявления руководства Армении. Я сказал, что «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Мы поставили этот восклицательный знак 20 сентября 2023 года здесь, в Ханкенди. Однодневная антитеррористическая операция полностью парализовала 15-тысячный оккупационный корпус оккупационной армянской армии, и в результате высокоточной и профессионально проведенной военной операции Армения была вынуждена капитулировать во второй раз», - констатировал Ильхам Алиев.

Переходя к новому этапу в истории Карабаха - от исторической Победы к масштабному возрождению родного края, глава государства противопоставил разрушительную суть оккупантов созидательной миссии Азербайджана: «Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе. Сегодня мы – хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы – народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля».

Напомнив о масштабах разорения, оставленных агрессором, он подчеркнул, что на смену варварству пришла эпоха грандиозного строительства и стремительной реализации программы «Великое возвращение»: «В период оккупации все наши города и села были разрушены до основания. Это невиданное варварство. Наши исторические памятники, мечети были разрушены и осквернены Арменией. Сегодня здесь ведутся широкомасштабные созидательные работы, реализуется Программа «Великое возвращение». На освобожденных территориях уже проживают, получают образование, работают 97 тысяч человек, и мы каждый месяц становимся свидетелями возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли».

Возвращаясь к образу Триумфальной арки в Ханкенди, глава государства обратил внимание на глубокую символику ее архитектурного ансамбля, отражающего каждый день священной войны: «На каждой ступеньке лестницы, ведущей к этой Триумфальной арке, запечатлена хроника Отечественной войны. Каждый, кто поднимается по этой лестнице, по праву испытывает чувство гордости, заново переживает историю нашего славного 44-дневного шествия. Все это естественно. Но должен также отметить, что эта лестница в то же время хранит память о крови, пролитой нашими шехидами. Ведь мы каждый день несли потери, каждый день проливалась кровь».

Отмечая, что главной опорой на этом пути было беспрецедентное единство народа и армии, глава государства подвел главный итог священной борьбы: «Несмотря на это, наш народ проявил истинный патриотизм и солидарность, и поддержка народа придала мне как Верховному главнокомандующему дополнительные силы. Мы шли только вперед, не останавливаясь ни на один день, не отступая ни на шаг. Мы изгнали врага с наших земель, восстановили справедливость. И сегодня наши земли свободны, а территориальная целостность страны обеспечена».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что победа на поле боя опиралась на мощный моральный костяк нации, и в этой связи обратился к непреходящей роли национально-духовных ценностей: «Нас ведут вперед наши национально-духовные ценности. Азербайджанское государство построено на этом фундаменте. Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили эти ценности в своих сердцах, бережно охраняли их и передадим это наследие будущим поколениям.

Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство – это философия, объединяющая всех наших граждан. Азербайджанство – это идеология, ведущая нас вперед. В Азербайджане все этнические группы, представители всех религий живут как одна семья, и нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать, что это путь, ведущий в будущее. Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность нашего общества во имя единой цели – это картина, которую, считаю, редко можно встретить в сегодняшнем мире». «В этот прекрасный праздничный день я хочу еще раз подчеркнуть величие азербайджанского народа, потому что только великий народ, несмотря на все страдания, несмотря на 30-летнюю оккупацию, несмотря на угрозы в наш адрес стоящих за Арменией крупных держав, проявил волю и оказал мне поддержку, обусловив нашу Победу. Отмечая этот прекрасный праздник, каждый из нас по праву испытывает чувство гордости. В то же время каждый из нас с уважением чтит светлую память шехидов, пожертвовавших своей жизнью на этом пути. Уверен, каждый из нас говорит себе: «Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!». Уверен, так и будет. Сегодня Азербайджан – сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство», - заявил азербайджанский лидер.

Поздравительная речь главы государства у Триумфальной арки в Ханкенди очертила главный итог важнейшего этапа в истории страны: Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет, доказал способность самостоятельно отстаивать национальные интересы, преодолевать внешнее давление и добиваться исторической справедливости, утвердившись в качестве сильной и самодостаточной «средней державы».

Великая Победа стала прочной основой для укрепления азербайджанской государственности и формирования безопасного, созидательного будущего, в котором никому и никогда не будет позволено поставить под сомнение достоинство и волю азербайджанского народа.

И Ханкенди, ставший символом окончательного торжества исторической справедливости, сегодня олицетворяет уверенность Азербайджана в своем будущем, которое он строит сам - на своей земле, своей силой и в соответствии со своими национальными интересами.