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Общество

Турецкие телеканалы потребовали сократить гонорары актеров популярных сериалов

Феликс Вишневецкий13:55 - Сегодня
Турецкие телеканалы потребовали сократить гонорары актеров популярных сериалов

Турецкая телевизионная индустрия столкнулась с серьезным рекламным кризисом, на фоне которого телеканалы и продюсерские компании начали пересматривать бюджеты производства сериалов.

Одной из основных мер экономии стало сокращение гонораров актеров - как сообщает турецкое издание Birsen Altuntaş, в октябре рекламные доходы телеканалов достигли самого низкого уровня за последние 30 лет. В связи с этим представители телеканалов провели переговоры с продюсерскими компаниями и потребовали сократить производственные расходы на 25%.

В ответ продюсеры предложили ряд мер по оптимизации бюджетов. В частности, обсуждается сокращение продолжительности серий со 140 до 110 минут, что позволит отказаться от привлечения дополнительных съемочных групп и снизить расходы на производство.

Пересмотр финансовых условий коснулся и актерского состава. Так, продюсерская компания Süreç Film предложила исполнителям ролей в сериале «Haysiyet» снизить гонорары на 15%. Аналогичные требования были выдвинуты в отношении актеров нового проекта «Evlat», главные роли в котором исполнят Хазал Субаши и Биркан Сокуллу.

Кроме того, обсуждается возможность отказа от сотрудничества с артистами, которые не согласятся на снижение оплаты. По данным турецких СМИ, в некоторых проектах гонорары известных актеров с учетом дополнительных выплат достигают 5 млн турецких лир (170 тыс. манатов) за съемочный период.

Между тем представители актерского сообщества уже выразили несогласие с подобными мерами, считая, что требовать от актеров снижения гонораров не следует. Артисты также отмечают, что проблемы индустрии не могут быть решены исключительно за счет сокращения оплаты исполнителей, поскольку кризис затрагивает всю производственную цепочку, включая съемочные группы и технический персонал.

По данным турецких СМИ, продюсерские компании рассматривают сокращение расходов не только на актеров, но и на режиссеров, сценаристов и других специалистов. Переговоры о пересмотре бюджетов продолжаются.

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