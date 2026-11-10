ЕС впервые официально разместит военную миссию в Украине

Совет ЕС впервые заявил о намерении официально обеспечить военное присутствие в Украине в рамках продления своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine.

Численность такого присутствия не уточняется.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Это решение принято в контексте стратегического анализа EUMAM. В результате Совет также принял решение создать присутствие в Украине, чтобы обеспечить прямую координацию с украинскими военными властями и странами-партнерами и гарантировать, что европейское обучение развивается в соответствии с запросами ВСУ», — говорится в документе.

Миссия ЕС по подготовке украинских военнослужащих была запущена в 2022 году. До настоящего времени Брюссель неизменно заявлял, что вся ее деятельность осуществляется на территории европейских стран.

9 ноября Совет ЕС продлил военную миссию еще на два года — до 15 ноября 2028 года, расширил ее мандат и утвердил бюджет в размере 300 млн евро на весь период.