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Французский экс-чемпион KSW может стать следующим соперником Физиева

Редакция 1news19:45 - Сегодня
Французский экс-чемпион KSW может стать следующим соперником Физиева

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев может провести следующий поединок 16 января 2027 года в Далласе (США). В числе возможных соперников спортсмена рассматривается француз Салахдин Парнасс.

Вариант такого противостояния предложил портал AgentMMA, назвав его одним из интересных для турнира UFC Fight Night, который должен пройти на арене American Airlines Center.

При этом пока речь идёт лишь о возможном сценарии: официального подтверждения боя, информации о переговорах или согласовании поединка нет.

28-летний Парнасс ранее становился чемпионом польской организации KSW в полулёгком и лёгком весовых дивизионах. В сентябре этого года француз дебютировал в UFC, одержав победу над новозеландцем Дэном Хукером техническим нокаутом в первом раунде.

Физиев в последний раз выступал 27 июня на турнире UFC в Баку. Тогда азербайджанец нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса во втором раунде.

В официальном медиарейтинге UFC Физиев занимает 11-е место среди бойцов лёгкого дивизиона. В альтернативном рейтинге Meta UFC Rankings, который учитывает статистические показатели спортсменов, он располагается на 13-й позиции.

Парнасс, в свою очередь, занимает девятое место в медиарейтинге лёгкого веса, но не входит в первую пятнадцатку Meta UFC Rankings.

Возможность встречи двух бойцов обсуждалась и ранее. В сентябре американское издание MMA Mania также называло Физиева одним из подходящих соперников для французского спортсмена.

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