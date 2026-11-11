Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Болгарии Илияне Йотовой.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении глава государства отметил, что глубоко опечален известием о человеческих жертвах и пострадавших в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Болгарии.

В связи с трагедией Ильхам Алиев от своего имени и от имени азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования президенту Болгарии, семьям и близким погибших, а также всему дружественному болгарскому народу, пожелав скорейшего выздоровления всем раненым.