Старые союзы и новая реальность: почему Армения отдаляется от ОДКБ

Сегодня в Москве на саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет рассмотрен вопрос о лишении Армении права голоса в органах организации из-за задолженности по членским взносам.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Ереван также лишается возможности выдвигать кандидатов на квотные должности в ОДКБ.

При этом, как подчеркнул российский министр, даже после принятия такого решения за Арменией фактически сохранятся все основные права по договору о коллективной безопасности, включая право на саму коллективную безопасность. Иными словами, устав ОДКБ не предусматривает механизма исключения государства из организации, а пока Армения остается ее членом, соответствующие обязательства перед ней сохраняются.

Накануне, на полях совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ, Лавров заявил, что организация не намерена «выгонять» Армению. «…Заявления, что ОДКБ больше не отвечает интересам Армении, поскольку не обеспечивает нужды Армении в сфере безопасности... Ну если так, тогда надо выходить. Но если хотят, чтобы мы выгоняли Армению - мы так не будем делать», – сказал он. По словам главы МИД РФ, Ереван не направлял официального заявления о выходе, а заявления армянского руководства о бесполезности ОДКБ пока остаются словами, не подкрепленными документами.

Причиной нынешних ограничительных мер стала задолженность Армении по членским взносам. Как ранее сообщал Лавров, Ереван не перечисляет их с 2024 года, то есть уже более двух лет. В связи с этим был поставлен вопрос о применении статьи 25 Устава ОДКБ, предусматривающей соответствующие меры в отношении государств, не выполняющих финансовые обязательства перед организацией.

Согласно этой статье, «в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет Совет принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности». Таким образом, формально Армения продолжает оставаться членом ОДКБ наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, несмотря на фактическое замораживание своего участия.

Между тем в самом Ереване пока не предпринимают практических шагов для выхода из организации. Как сообщили армянские СМИ со ссылкой на члена постоянной комиссии парламента по вопросам обороны и безопасности Гегама Манукяна, никаких соответствующих инициатив в законодательном органе нет. Тема звучит преимущественно в заявлениях представителей правящей партии и премьер-министра Никола Пашиняна.

В начале ноября армянский премьер заявил, что выступает за исключение страны из ОДКБ и был бы доволен, если бы такое решение приняла сама организация. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ исчерпан, мы больше не имеем интересов, связанных с ОДКБ», – сказал Пашинян. По его словам, исключение Армении избавило бы Ереван от необходимости самостоятельно принимать непростое решение о выходе. Ранее глава армянского правительства уже объявлял, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

Показательно, что в день московского саммита ОДКБ Пашинян находится в Турции, где принимает участие в Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Впрочем, нынешнее положение дел не стало неожиданностью. Армения уже несколько лет последовательно дистанцируется от организации. В феврале 2024 года Ереван официально объявил о заморозке своего участия в ОДКБ и прекратил выплату членских взносов, и уже весной того же года - инициировал процесс евроинтеграции.

Именно стремление к сближению с Европейским союзом стало одним из ключевых факторов охлаждения отношений Армении с многолетними союзниками. Очередным этапом этого курса стал рабочий визит Пашиняна в Брюссель в начале ноября. Там он принял участие в саммите по расширению ЕС 2026 года под девизом «Будущее Европы», организованном телекомпанией Euronews, и провел ряд двусторонних встреч с руководством европейских институтов. В ходе визита армянский премьер заявил, что Ереван намерен официально подать заявку на вступление в Евросоюз уже в 2027 или 2028 году.

Но, пожалуй, ключевым этапом процесса сближения стал состоявшийся 5 мая в Ереване первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. При этом взаимодействие сторон задолго до него вышло за рамки политического диалога и распространилось на военную сферу. Так, 23 июля 2024 года Евросоюз впервые одобрил предоставление Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира, а 30 января 2026 года – еще 20 млн евро. В марте этого года Ереван обратился к ЕС за третьим пакетом финансового содействия.

Однако постепенное дистанцирование Армении от ОДКБ объясняется не только политическими разногласиями с прежними союзниками или активизацией контактов с Брюсселем. Не менее существенное значение имеет изменение стратегической среды на Южном Кавказе после завершения многолетнего конфликта и формирования принципиально новой системы региональных отношений.

В основе этой трансформации – мирная повестка, региональная стабильность, экономическая интеграция и развитие транспортной взаимосвязанности. Архитектура безопасности все в большей степени дополняется экономическими и инфраструктурными механизмами сотрудничества. И главным инициатором формирования этой новой региональной реальности выступает Азербайджан.

Важной вехой на этом пути стало подписание 8 августа 2025 года в Вашингтоне Совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении и парафирование главами МИД двух стран текста мирного соглашения.

Безусловно, Армении еще предстоит решить принципиальный вопрос – устранить из своей конституции положение, содержащее территориальные претензии к Азербайджану. Вместе с тем развитие мирного процесса уже свидетельствует о переходе к новой модели двусторонних отношений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что мир с Арменией де-факто достигнут и теперь необходимо работать над его укреплением. В этом направлении Баку предпринял ряд конкретных шагов: снял ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению, начал поставки критически важных энергоресурсов, объемы которых исчисляются десятками тысяч тонн. В нынешней геополитической ситуации эти решения приобретают особое значение.

Не менее важную роль играют проекты развития транспортной инфраструктуры, призванные укрепить взаимосвязанность не только Южного Кавказа, но и более широкого региона. В их числе – TRIPP, реализация которого открывает для Армении перспективы преодоления последствий многолетней изоляции, выхода на новые торговые маршруты, привлечения инвестиций и включения в региональные логистические цепочки.

Очередной практический шаг в этом направлении был сделан 7 ноября. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, замминистра иностранных дел и международной торговли Армении Ваган Костанян и заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов объявили о запуске трехсторонних технических групп по планированию продвижения маршрута TRIPP – «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания».

Как отмечается в совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, первые две трехсторонние группы сосредоточатся на вопросах транспорта и передачи электроэнергии. Их задача – перейти от политических договоренностей к проработке технических решений, необходимых для реализации проекта и его сопряжения с другими элементами региональной инфраструктуры. Стороны также подтвердили намерение оперативно согласовать и ввести в действие все модальности TRIPP.

Таким образом, на Южном Кавказе постепенно формируется новая система отношений, в которой все большее значение приобретают экономическая взаимозависимость, транспортные коммуникации и дипломатическое урегулирование. Очевидно, что на этом фоне военно-политические союзы, прежде определявшие внешнеполитические ориентиры Армении, утрачивают для Еревана прежнюю значимость. И возможное ограничение прав в ОДКБ вряд ли станет фактором, способным изменить этот курс.

Сегодня формальное членство Армении в организации все заметнее расходится с ее фактической внешнеполитической линией. По мере углубления связей с Евросоюзом и вовлечения в новые региональные процессы сохранять прежний баланс будет все сложнее. Поэтому вопрос о выходе Армении из ОДКБ постепенно превращается не столько в предмет политического выбора, сколько в вопрос времени.