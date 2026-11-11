Покаяние как путь к миру: почему Армении необходимо принести извинения Азербайджану

Три десятилетия армяно-азербайджанского конфликта – это не только вопрос межгосударственной безопасности, это еще и незаживающий след оккупации, жестоких этнических чисток, человеческих трагедий, оставивших глубокий след в коллективной памяти азербайджанского народа.

Военно-политические итоги 2020-го и 2023 годов - историческая победа Азербайджана в Отечественной войне, восстановившая территориальную целостность страны, и антитеррористическая операция, обеспечившая полное восстановление государственного суверенитета - поставили точку в противостоянии на поле боя, но сами по себе еще не означают автоматического установления прочного мира.

Признание ответственности

Поставленная точка в конфликте не всегда залечивает оставленные им раны. Для нормализации отношений важно не только гарантировать, что подобное не повторится, но и найти в себе силы признать боль и страдания людей, переживших трагедию. Ведь ни гибель людей, ни пережитые испытания, ни утраченные родные очаги не исчезают с окончанием боевых действий.

Строить мир на молчаливом согласии забыть прошлое только лишь создает видимость нормализации. Для сотен тысяч азербайджанцев оккупация и этнические чистки были предельно осязаемы: люди теряли близких, свои дома, хозяйства, привычный уклад, родственные и соседские связи. На этой боли выросли целые поколения. Освобождение территорий вернуло земли, но не обнулило последствия конфликта. Страна до сих пор сталкивается с тяжелейшим наследием оккупации - от минной угрозы до трагедии пропавших без вести. Ни одна из этих проблем не решается только лишь произнесением слова «извините», но столь же очевидно, что ни одна из них не должна исчезнуть из политической повестки под предлогом нормализации отношений.

Официальные извинения Армении перед народом Азербайджана за причиненные ему страдания могли бы стать важным шагом к восстановлению доверия и исторической справедливости, без чего невозможно построить по-настоящему устойчивый мир. Без признания прошлого политический диалог рискует остаться лишь обменом декларациями, не затрагивающим глубоких ран, оставленных конфликтом. Только осмысление трагедии и признание ответственности за причиненные страдания способны заложить основу долгосрочного мира, превратив память о прошлом в предостережение от повторения подобных трагедий.

Сегодня в армянской политической риторике нередко звучит призыв оставить прошлое историкам и сосредоточиться на будущем. На первый взгляд такая формула, предполагающая начало новой эпохи в отношениях двух стран, выглядит убедительно. Однако невозможно строить будущее, просто отодвинув прошлое в сторону. Если Армения действительно намерена перейти к отношениям с Азербайджаном, основанным на прочном мире, ей предстоит не только говорить о новых страницах, но и найти мужество признать то, что осталось на предыдущих.

Необходимость признания причиненных страданий и принесения официальных извинений не предполагает приостановления ради этого мирного процесса. Напротив, движение к юридическому оформлению мира вполне может сопровождаться разговором о человеческой цене многолетнего конфликта и ответственности за нее. Именно такой подход позволил бы наполнить нормализацию отношений реальным содержанием, а не ограничивать ее дипломатическими заявлениями.

Международный опыт

В международных отношениях официальные извинения - гораздо больше, чем дипломатический жест или проявление дипломатической вежливости. Это признание государством несправедливости, допущенной в прошлом или связанной с его действиями, и одновременно готовность признать ответственность за страдания тех, кого они затронули. Такой шаг имеет не только символическое значение: он демонстрирует политическую волю не допустить повторения подобных случаев и создает основу для восстановления доверия. Это важный символический шаг, признающий боль другой стороны и создающий связь между общественной памятью и политическим диалогом.

Международный опыт показывает, что значение официальных извинений во многом определяется тем, насколько ясно и конкретно они сформулированы, а также обстоятельствами, в которых приносятся. Заявление главы государства, совместная декларация, парламентская резолюция, посещение памятного места или участие в церемонии памяти жертв - все это может стать формой признания прошлого. Однако между выражением сожаления и официальными извинениями, в которых прямо признаются горе пострадавших, причиненный ущерб и ответственность за произошедшее, существует принципиальная разница.

Официальное извинение государства часто воспринимается как эмоциональный жест или символический акт. В действительности его политический смысл гораздо шире. Страна, признающая причиненные людям страдания, демонстрирует готовность говорить о прошлом без отрицания и попыток переложить ответственность исключительно на обстоятельства. Извинения означают признание на государственном уровне потерь пострадавшей стороны, подчеркивают недопустимость насилия, применения силы, преступлений против мирного населения. Без такого шага невозможно восстановить доверие и вести честный разговор об истории. Естественно, одни лишь слова не заменяют репарации, выяснения судеб лиц, пропавших без вести, правовые расследования и гарантии безопасности. Отдельной оценки требуют такие правовые понятия, как «военное преступление» и «геноцид».

В целом, необходимость в извинениях Армении опирается на два ключевых аспекта: уважение к достоинству жертв и укрепление доверия во избежание повторения конфликта. Извинения, хотя и не заменяют собой мир, но наполняют его моральным содержанием. Мирное соглашение способно закрепить новые отношения между государствами, но оно не в силах залечить раны тех, кто потерял родных и близких, пережил насилие и изгнание.

Для настоящего примирения недостаточно отказаться от вражды в будущем - нужна политическая смелость признать ответственность за прошлое. Именно поэтому официальные извинения Еревана перед Азербайджаном, его народом и жертвами конфликта следует рассматривать не как дипломатический жест, а как одну из фундаментальных основ для установления долговечного мира.

В международной практике существует понятие официального признания причиненного вреда, или удовлетворения нематериальных требований пострадавшей стороны. Статьи об ответственности государств за международно-противоправные деяния, подготовленные Комиссией международного права ООН и принятые Генассамблеей ООН к сведению в резолюции 56/83 от 12 декабря 2001 года, предусматривают несколько форм возмещения ущерба. Статья 34 называет реституцию, компенсацию и удовлетворение, которые могут применяться по отдельности или в сочетании. Статья 37 прямо относит к возможным формам удовлетворения признание нарушения, выражение сожаления и официальное извинение.

Это важное обстоятельство. Официальное извинение не является исключительно дипломатической процедурой или моральной категорией. Оно предусмотрено в международно-правовой доктрине как одна из форм реагирования на вред, причиненный международно-противоправным деянием. Кроме того, извинение не освобождает ответственное государство от других форм возмещения. Реституция, компенсация и удовлетворение имеют самостоятельное значение, а в необходимых случаях должны дополнять друг друга.

Если человек пропал без вести, то его семье нужна достоверная информация о судьбе близкого.

Если имущество разрушено, то его владельцам необходимы механизмы восстановления прав или компенсации.

Если территория заминирована, то требуются карты минных полей и практическое сотрудничество по их очистке.

Ни одна дипломатическая декларация не способна заменить такую работу. Следовательно, речь не о произнесении Ереваном красивой фразы и объявления исторического вопроса закрытым. Содержание извинения должно быть конкретным, а его политическое значение подтверждаться последующими действиями. Иначе оно останется очередным формальным жестом.

Исторический опыт…

Для понимания значения официальных извинений полезно обратиться к послевоенной европейской истории. Речь не идет о сравнении разных трагедий или попытке приравнять исторические обстоятельства. Важен сам политический механизм, благодаря которому государства смогли начать более конструктивные отношения без отказа от исторической памяти.

...в Европе

Германия-Польша

7 декабря 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт во время визита в Варшаву неожиданно опустился на колени перед памятником героям Варшавского гетто. Этот жест не был частью протокола, но стал одним из наиболее известных символов германской ответственности за преступления нацистского режима. Он выразил то, чего не способны передать никакие дипломатические формулы - абсолютное уважение к памяти жертв и осознание масштаба трагедии.

Символизм этого жеста усиливался тем, что оно произошло непосредственно в день подписания Варшавского договора между ФРГ и Польшей. Документ официально зафиксировал границу по линии Одер-Нейсе и закреплял отказ от силы в решении споров.

Так политическое соглашение о будущем переплелось с мощным жестом, обращенным к прошлому. Они не исключали, а дополняли друг друга: правовой договор задал юридическую рамку нормализации, но именно искреннее покаяние вдохнуло в нее моральный смысл.

Опыт отношений Германии и Польши особенно важен для контекста Азербайджана и Армении: он доказывает, что признание исторической ответственности и политическая нормализация могут идти рука об руку.

Поступок Брандта продемонстрировал, насколько важно найти в себе смелость заявить о государственной ответственности за преступления прошлого. В то же время острая критика этого жеста внутри самой Германии показала, что официальные извинения далеко не сразу приводят к общественному консенсусу.

Германия-Израиль

Еще более развернутый алгоритм покаяния продемонстрировал германо-израильский опыт. 10 сентября 1952 года ФРГ и Израиль подписали Люксембургское соглашение: Бонн взялся выплатить 3 миллиарда немецких марок на обустройство еврейских беженцев, пострадавших от нацизма, и еще 450 миллионов марок - Конференции по материальным претензиям евреев за пределами Израиля.

Полноценные дипломатические связи стороны оформили лишь в мае 1965 года, но сам процесс морального признания прошлого на этом не остановился. 16 февраля 2000 года президент Германии Йоханнес Рау, выступая в израильском Кнессете, прямо завил: «Я прошу прощения за то, что сделали немцы».

В этой речи заложен важнейший принцип: новые поколения политиков не несут личной вины за военные преступления предшественников, но институциональная преемственность государства не позволяет вычеркнуть историю или объявить ее «чужой». Признание ответственности - не коллективная вина каждого гражданина, а мужество государства признать факты прошлого и взять на себя их последствия.

Бывшая Югославия

После вооруженных конфликтов 1990-х годов на бывшей территории Югославии обращения политических лидеров к народам других стран стали одним из инструментов политики примирения.

В 2003 году президент Сербии и Черногории Светозар Марович принес извинения хорватам за совершенные против них преступления.

Президент Хорватии Степан Месич, в свою очередь, выразил сожаление в связи со страданиями, перенесенными другой стороной.

В 2007 и 2010 годах к этой теме обращался президент Сербии Борис Тадич, а президент Хорватии Иво Йосипович отдавал дань памяти мирным жертвам конфликта, продолжая линию на признание причиненного ущерба.

Важное значение имели шаги, связанные с Боснией и Герцеговиной. Извинения, принесенные в 2003 году, резолюция парламента Сербии 2010 года с осуждением массового убийства в Сребренице, а также просьба о прощении, с которой в 2013 году выступил президент Сербии Томислав Николич, продемонстрировали различные формы политического признания трагических событий прошлого.

Вместе с тем эти инициативы не смогли устранить все разногласия и преодолеть взаимное недоверие в регионе. Это свидетельствует о том, что официальные извинения, при всей их значимости, остаются лишь одним из шагов на пути к примирению, и сами по себе не гарантируют преодоления последствий конфликта и восстановления доверия между народами.

…и в Азии

Япония и Республика Корея

С 1910-го по 1945 год японское колониальное правление на Корейском полуострове оставило глубокую историческую травму, связанную с принудительным трудом, жесткой эксплуатацией и насилием в отношении мирного населения. Дипломатические отношения между Японией и Республикой Корея были нормализованы еще в 1965 году, но вопросы исторической справедливости не сходили с повестки десятилетиями.

Переломным моментом стала совместная декларация, подписанная в октябре 1998 года премьер-министром Японии Кэйдзо Обути и президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном: японская сторона выразила глубокое раскаяние и принесла искренние извинения корейскому народу. Этот документ примечателен и тем, что увязал прошлое с долгосрочным партнерством. Последующие культурные связи и проведение чемпионата мира по футболу 2002 года показали, как политическое сближение способно менять общественные настроения в лучшую сторону.

Тем не менее, споры вокруг соглашения 2015 года по проблеме «женщин для утешения» продемонстрировали критическую важность содержания извинений и прямого участия самих пострадавших в этом процессе.

Япония и Китай

Похожий путь Япония прошла с Китаем. После нормализации двусторонних отношений в 1972 году, в 1995-ом премьер-министр Японии Томиити Мураяма публично выразил глубокое раскаяние и принес извинения за колониальное господство и агрессию, причинившие огромный ущерб и страдания народам Азии. Этот опыт показывает, что историческая ответственность может быть признана и после официальной нормализации дипломатических отношений.

Из азиатского опыта следуют три ключевых вывода:

- установление дипломатических связей автоматически не стирает исторические обиды,

- закрепление извинений в совместном политическом документе многократно усиливает их вес как на международной арене, так и внутри обществ,

- отсутствие должного внимания к горю и ожиданиям пострадавших способно ослабить результаты процесса примирения.

В этом контексте возможные официальные извинения Армении должны быть адресованы не только Азербайджанскому государству, но и признать подлинную боль граждан Азербайджана, прошедших через испытания оккупации и конфликта. Речь идет о признании причиненных им страданий, об уважении их человеческого достоинства и признании моральной ответственности за пережитую трагедию.

Взаимодополняющая роль

Наряду с шагами государственных лидеров, важную роль в процессе исторического примирения могут сыграть также религиозные и общественные институты. Среди примеров можно назвать:

- обмен посланиями о взаимном прощении между католическими епископами Польши и Германии в 1965 году,

- позиция протестантской церкви Японии в 1967 году,

- обращение немецких христиан к народу Нидерландов в 1994 году.

Эти инициативы демонстрируют, что гражданское общество и религиозные организации способны вносить существенный вклад в преодоление исторических противоречий. Вместе с тем, на них не может быть переложена политическая ответственность за решения и действия государства.

В контексте отношений между Азербайджаном и Арменией более результативным могло бы стать параллельное развитие официального государственного диалога и контактов между обществами.

Официальные извинения способны создать политические условия для открытого обсуждения вопросов исторической памяти, архивных свидетельств, прав вынужденных переселенцев, судеб пропавших без вести и сохранения памяти о жертвах конфликта. Важная задача такого диалога - не допустить трансляции враждебности и взаимных предубеждений следующим поколениям.

Опыт бывшей Югославии подтверждает, что открытое признание политическими лидерами ответственности за прошлое может придать процессу примирения дополнительный импульс. Однако восстановление доверия требует не только символических жестов, но и последовательных государственных мер, независимых общественных инициатив и непосредственного участия пострадавших в этом процессе.

Форма и содержание

Сопоставление международного опыта позволяет сделать вывод о том, что последствия почти тридцатилетней оккупации Армении против Азербайджана, этнических чисток и серьезнейших нарушений прав гражданского населения должны получить признание в рамках мирного процесса как вопрос исторической справедливости.

Адресные извинения со стороны Еревана могли бы стать политической позицией, которая выражает уважение к достоинству пострадавших людей, а не отрицает и не умаляет масштабы пережитой ими трагедии. Требование такого шага имеет моральные и политические основания и опирается на международный опыт послевоенного примирения.

В содержании официального обращения целесообразно четко отразить ключевые смысловые блоки:

- уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики;

- официальное признание факта тридцатилетней оккупации и ее тяжелейших гуманитарных последствий;

- публичные извинения за страдания погибших, раненых, вынужденных переселенцев;

- однозначное осуждение грубых нарушений прав гражданского населения;

- практические обязательства по расследованию трагических событий прошлого и созданию механизмов, исключающих их повторение.

Акт покаяния может быть выражен в форме публичного заявления главы государства, либо закреплен в двухстороннем документе, а также сопровождаться памятными мероприятиями в знак уважения к памяти жертв.

Однако, чтобы извинения не остались лишь декларацией, их необходимо наполнить конкретными шагами, такими как:

- полноценный обмен гуманитарной информацией,

- сотрудничество в установлении судеб лиц, пропавших без вести,

- профессиональное изучение исторических фактов,

- отказ от враждебной риторики.

Мирное соглашение и нормализация отношений могут создать благоприятные политические условия для реализации этих мер.

Признание прошлого как фундамент будущего

Мировой опыт показывает, что извинения за историческую несправедливость в разных обстоятельствах могут способствовать формированию культуры примирения и укреплению взаимного доверия. Конечно, приведенные выше примеры различаются по своему историческому контексту и не могут механически переноситься на армяно-азербайджанский конфликт. Тем не менее их объединяет общий принцип: признание трагических событий прошлого создает возможность выстраивать отношения в будущем на более прочной основе.

С этой точки зрения официальные извинения Армении перед Азербайджаном и его народом, перед людьми, пережившими тяжелейшие гуманитарные последствия оккупации, могут стать важной морально-политической составляющей мирного процесса.

Эта ответственность не должна ограничиваться позицией только лишь государственных институтов. Определенные политические, общественные, медийные и интеллектуальные круги армянского общества, которые в период конфликта оправдывали насилие, распространяли этническую ненависть, пропагандировали или открыто поддерживали незаконные действия против мирного населения, также должны пересмотреть свои прежние позиции. С моральной точки зрения было бы оправданным признание ими своей ответственности и принесение извинений пострадавшим.

Речь не о возложении коллективной вины на все армянское общество. Ответственность на индивидуальном и групповом уровнях должна определяться конкретными действиями, выраженными позициями и их общественным воздействием. В то же время необходимо проводить четкую границу между теми, кто поддерживал насилие, и теми, кто отвергал его, выступал за мир и защиту прав человека.

В конечном счете извинения не заменяют ни юридическую ответственность, ни компенсацию, ни гарантии безопасности, ни гуманитарные меры. Их реальное значение определяется конкретными практическими шагами, признанием исторических фактов, уважением достоинства пострадавших, готовностью не допустить повторения произошедшего. Устойчивый мир должен основываться не только на межгосударственных договоренностях, но и на ответственном отношении к исторической памяти.