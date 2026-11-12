Бурак Озчивит сделал неожиданное заявление на фоне скандала вокруг сериала «Güneşin Doğduğu Yer» - ВИДЕО

Турецкий актер Бурак Озчивит оказался в центре внимания после сообщений о возможном сокращении зарплат сотрудников съемочной группы сериала «Güneşin Doğduğu Yer» («Там, где восходит солнце»), в котором он исполняет главную роль.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, по утверждению телевизионного обозревателя Дениза Турала, техническому персоналу и другим сотрудникам съемочной группы сериала, транслируемого на телеканале ATV, предложили согласиться на снижение заработной платы на 20%.

Информация быстро распространилась в социальных сетях, вызвав обсуждения условий труда работников телевизионной индустрии, при этом причины предполагаемого сокращения зарплат пока не называются.

На фоне появившихся сообщений Бурак Озчивит выступил в поддержку съемочной группы, опубликовав заявление на своей странице в Instagram, где отметил следующее: «Мы существуем благодаря нашей команде. Мы не позволим им столкнуться с этими трудностями. Мы возьмем на себя все необходимое».

Публикация Бурака Озчивита привлекла внимание пользователей социальных сетей, многие из которых положительно оценили его позицию и готовность поддержать коллег.

Отметим, что продюсерская компания сериала «Güneşin Doğduğu Yer» пока не выступила с подробными разъяснениями относительно информации о возможном сокращении зарплат сотрудников съемочной группы.

Сюжет: Кенан - видный наследник именитой семьи Козан, во главе которой стоит его мать Джеладет. Этот умный, проницательный и привлекательный молодой мужчина - завидный и состоятельный жених, для которого мама активно присматривает подходящую невесту.

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