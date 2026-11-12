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Зал Чаренца и армянский коньяк: как оскверняют азербайджанское наследие в Ереване

Фарида Багирова14:23 - Сегодня
Зал Чаренца и армянский коньяк: как оскверняют азербайджанское наследие в Ереване

На фоне того, что в стенах Голубой мечети - единственной сохранившейся мечети в Армении и уникального архитектурного памятника эпохи Иреванского ханства - происходит очередная попытка переосмыслить его историческую идентичность, всего в нескольких кварталах от нее оскверняют другую азербайджанскую святыню.

Пока вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади под вспышки камер торжественно открывал в Голубой мечети (которую упорно представляют как «персидскую») зал имени армянского поэта Егише Чаренца, у входа в полуразрушенную мечеть Тепебаши прохожих приглашали на дегустацию алкогольных напитков.

Эти два события в одном городе складываются в весьма красноречивую картину. В первом случае историческую память и духовное значение памятника XVIII века, построенного при правлении Гусейнали-хана, пытаются подменить новой культурной интерпретацией. Во втором - об отношении к мусульманскому наследию говорят уже не символические жесты, а вполне конкретные действия.

Мечеть Тепебаши, построенная в 1687 году, известна в исторических источниках как мечеть Гаджи Имамверди. Позднее ее также связывали с именем Аббасгулу-хана Иреванского, внука Гусейнали-хана и члена городской думы. Сегодня от исторического памятника остались лишь руины. Само же здание фактически превратилось в кафе. Издание «Бакинский рабочий» распространило кадры, на которых видно, как прямо у входа размещена реклама с приглашением на дегустацию алкоголя - напитков, употребление которых запрещено исламом.

И это не единичный эпизод. Еще в прошлом году в соцсетях появились кадры, на которых территория разрушенной мечети Тепебаши использовалась для употребления спиртного. Тогда Община Западного Азербайджана выступила с категорическим протестом, назвав происходящее оскорблением религиозных чувств и потребовав от армянских властей и международных организаций принять меры для сохранения памятника. Однако проблема так и осталась без решения. 

История Тепебаши - часть более масштабной проблемы сохранения азербайджанского культурного наследия на территории современной Армении. В Иреване, Западном Зангезуре, Гафане, Гёйче, Веди, Нюведи и других регионах на протяжении десятилетий исчезали материальные свидетельства многовекового присутствия азербайджанцев.

В начале 1990-х годов бульдозерами была снесена иреванская мечеть Демирбулаг, в несколько этапов разрушена мечеть Сардар XVI века. Та же участь постигла мечети Гала, Шах Аббас, Зал-хан, Сартиб-хан, Реджеп-паша и многие другие религиозные памятники. По данным азербайджанской стороны, всего было утрачено более 300 подобных объектов. Разрушению подверглись и сотни азербайджанских кладбищ, среди них - захоронения в Ашагы Шордже, Гюллюбулаге, Сарале и Агададе. Среди утраченных памятников - могила выдающегося азербайджанского ашуга Алескера.

Исчезали не только здания и захоронения. Менялись исторические названия населенных пунктов, прежние топонимы заменялись новыми, а сохранившиеся памятники получали иную культурную интерпретацию. В результате постепенно стирались не только архитектурные следы, но и сама историческая память о народе, который веками жил на этих территориях.

Особенно тревожна судьба самого квартала Тепебаши - одного из последних сохранившихся фрагментов старого Иревана. Сегодня этот древний квартал оказался под угрозой исчезновения последних свидетельств исторического облика города, в том числе связанных с азербайджанским наследием.

Между тем обращения азербайджанской общественности к ЮНЕСКО и другим международным организациям с требованием направить в Армению независимую мониторинговую миссию и проверить состояние этих памятников пока не привели к заметным результатам. Между тем Гаагская конвенция 1954 года и международные документы ЮНЕСКО закрепляют принципы защиты культурных ценностей независимо от их национальной и религиозной принадлежности. И эти обязательства должны соблюдаться не выборочно.

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