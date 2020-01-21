Бывшего главу Интерпола приговорили к 13 годам заключения - ВИДЕО

Бывший глава Интерпола был признан виновным в получении взяток. У себя на родине, в Китае, он был признан виновным в получении взяток на общую сумму более 2 млн долларов.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, а до этого на протяжении около десяти лет возглавлял морскую полицию Китая и занимал пост заместителя министра общественной безопасности. Именно в этот период, по данным следственных органов он, и брал взятки за оказание различных услуг частным лицам.

Осенью 2018 года, уже будучи главой Интерпола Мэн Хунвэй отправился из Франции, где находится штаб-квартира международной организации, в Китай для проведения отпуска. Однако по прибытии на родину был задержан. В отставку с поста директора Интерпола он подал уже из заключения.

Euronews