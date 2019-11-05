Центральный парк Баку: Позавчера, вчера, сегодня – ФОТО

Центральный парк Баку, открытый в мае этого года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой на территории Ясамальского района, вдоль улицы Физули и проспекта Наримана Нариманова, за короткое время стал излюбленным местом отдыха горожан.

Как сообщает 1news.az, на 14 гектарах парка, территория которого в целом составляет 20 гектаров, посажено более 2100 деревьев 19 видов и свыше 137 тысяч цветов и кустарников. Это фактически означает появление через несколько лет (когда деревья подрастут) целого леса в центре Баку.

Новый парк производит величественное впечатление, а для посетителей здесь созданы все условия. В парке, созданном по проекту известного австрийского архитектора Йенса Хоффмана, пешеходам на территории от проспекта Наримана Нариманова до Дворца Гейдара Алиева предоставлена возможность беспрепятственного передвижения. Два кафе, подземные и наземные пешеходные переходы, 7 площадок для отдыха и игр, спортивные тренажеры, качели, футбольная площадка, 9 фонтанов, парковка на 347 автомобилей перед мечетью Тезепир – все это создает особую среду для комфортного отдыха и досуга жителей столицы.

Представляем вашему вниманию фотографии, наглядно показывающие, как позитивно изменилась эта территория за последние несколько лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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