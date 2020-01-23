Два цирковых слона сбежали понежиться в сугробах в центре города – ВИДЕО

Два слона из Екатеринбургского цирка в четверг были замечены гуляющими по центру города – животные валялись в снежных сугробах, не обращая внимания на попытки дрессировщиков вернуть их к изначальному маршруту.

Событие попало на камеры многочисленных очевидцев и было растиражировано российскими СМИ.

Люди решили, что слоны сбежали из Цирка. Однако позже стало известно, что слоны сбежали от дрессировщиков во время транспортировки в другой город на цирковое представление.

Как сообщает российский телеканал «Вести», дрессировщики решили дать животным возможность размяться перед долгой дорогой, но не ожидали, что слоны окажутся такими охотливыми до прогулок по морозному зимнему городу.

На видео, снятых очевидцами, видно, что животные запросто отодвинули людей в сторону и направились на противоположную сторону улицы. Там габаритные артисты Цирка решили порезвиться в снегу, весело валясь в глубоких сугробах.

1news.az