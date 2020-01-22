Футболист сборной Азербайджана будет играть в ОАЭ

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу Ричард Алмейда нашел себе новый клуб.

Как сообщает 1news.az, по окончании первой половины натурализованный бразилец покинул «Карабах», за который выступал на правах годичной аренды. А затем договорился и о расторжении контракта с «Астаной».

Договориться с «Карабахом» Алмейде не удалось из-за чрезмерно завышенных запросов. «Карабах» был не готов переплачивать Ричарду и 30-летний футболист начал поиски нового клуба, который предложил бы ему больше денег.

В итоге Ричард Алмейда подписал соглашение с клубом из ОАЭ - «Бани Яс». Главным тренером команды является Винфред Шефер, который много лет назад возглавлял «Бакы».

Теймур Максутов