Хабиб хочет заработать на реванше с Макгрегором 100 млн долларов

После возвращения в октагон Конора Макгрегора, который в минувшие выходные за 40 секунд нокаутировал Дональда Серроне, снова активизировались разговоры о возможном реванше ирландца против Хабиба Нурмагомедова.

Дагестанский боец и его представители неоднократно говорили о том, что Хабиб не намерен давать незамедлительный реванш Конору Макгрегору после его возвращения в клетку. Однако, как заявил отец чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов, его сын будет готов подраться с ирландцем после Тони Фергюсона. Но только за 100 млн долларов.

Глава UFC Дэйн Уайт не прочь организовать бой-реванш, который наверняка принесет большие деньги: «Нужно говорить о том, что имеет смысл. Конор хочет боя с Хабибом. Их реванш будет крупнейшим в мире. Этот бой имеет смысл, поединок за титул в легком весе. Нужно делать бой. Он также важен и для наследия Нурмагомедова. Если он победит Тони Фергюсона, а потом победит Макгрегора, получится, что он побеждал лучших в истории», — заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.

В данный момент Хабиб готовится к бою против Тони Фергюсона, который станет главным событием турнира UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине. Это третья защита титула для Хабиба.

Представители Нурмагомедова и он сам неоднократно заявляли, что сначала ирландец должен заслужить реванш, а одна победа над не самым сильным бойцом, да еще и из другой весовой категории, не закрывает его простой. Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, продолжает на этом настаивать.

«Конор абсолютно ничем нас не удивил, бой был в категории до 77 килограммов. Для 70 килограммов после победы Макгрегора не произошло абсолютно ничего — чемпион Хабиб. В гонке за чемпионское звание — Тони Фергюсон, Ислам Махачев, а теперь и Диего Феррейра. Конор абсолютно ничего не сделал, чтобы получить титульный бой. Чем он заслуживает? Может, Джон Джонс тогда тоже заслуживает боя за титул в легком весе? Или Генри Сехудо? — задался вопросом Нурмагомедов-старший в интервью «СЭ».

При этом Хабиб, если судить по высказываниям его родственников и представителей, все же заинтересован в реванше. Здесь вопрос денег: первый бой с Макгрегором сделал его самым высокооплачиваемым и звездным бойцом мира, а второй поединок сделает его богаче как минимум на восьмизначное число. Отец Нурмагомедова считает, что, если UFC хочет сделать реванш здесь и сейчас, то должен предложить его сыну деньги, которые никогда никому не платил.

«Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 млн долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Уайт захочет организовать это, раз ему нужен бой», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова РИА «Новости».

Для сравнения, самая большая гарантированная выплата от UFC составляет 6 млн долларов. Ее получил сам Хабиб после победы над Дастином Порье.

Напомним, что первый бой между Хабибом и Конором состоялся 6 октября в Лас-Вегасе. Бой дагестанского бойца удушающим приемом в четвертом раунде.

Подготовил Теймур Максутов