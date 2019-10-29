Ильхам Алиев главе Госагентства: Не раздувай цифры! - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября в рамках поездки в Габалинский район принял участие в открытии автомобильной дороги Беюк Амили-Былых-Амирван данного района после реконструкции.

Как сообщает 1news.az, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев сделал замечание Салеху Мамедову, запутавшего цифры: «В Габалинском районе есть всего 60 сел, 1 город и 3 поселка. Не раздувай цифры!» - сказал глава государства.

Видеокадры беседы Президента Ильхама Алиева с Салехом Мамедовым распространил телеканал AzTV. На третьей минуте запечатлено вышеуказанное замечание Президента:

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1news.az