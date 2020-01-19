«Нефтчи» расторг контракт с Роберто Бординым

По предложению президента футбольного клуба «Нефтчи» Кямрана Гулиева при участии Наблюдательного совета клуба в очередной раз было вынесено на обсуждение текущее положение команды, выслушаны замечания и предложения.
Как сообщает 1news.az, в результате, принимая во внимание нынешнее положение команды, было принято решение прервать сотрудничество с главным тренером Роберто Бординым.
Командой временно будет руководить тренер Физули Мамедов.
Следует отметить, что Роберто Бордин возглавил «Нефтчи» летом 2018 года.
А.А., М.К.