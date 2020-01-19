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«Нефтчи» расторг контракт с Роберто Бординым

Сегодня в 12:24 меньше минуты на чтение 31
«Нефтчи» расторг контракт с Роберто Бординым

По предложению президента футбольного клуба «Нефтчи» Кямрана Гулиева при участии Наблюдательного совета клуба в очередной раз было вынесено на обсуждение текущее положение команды, выслушаны замечания и предложения.

Как сообщает 1news.az, в результате, принимая во внимание  нынешнее положение команды, было принято решение прервать сотрудничество с главным тренером Роберто Бординым.

Командой временно будет руководить тренер Физули Мамедов.

Следует отметить, что Роберто Бордин возглавил «Нефтчи» летом 2018 года.

А.А., М.К.

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