Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче 5-го тура Элитной лиги чемпионов АФК против катарского «Аль-Садда».

На 13-й минуте встречи 41-летний португалец реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Этот гол стал для него 987-м в профессиональной карьере. Позже Мохаммед Ваад сравнял счёт.

«Аль-Наср» занимает 10-е место в Западной группе турнира, набрав шесть очков в трёх матчах. «Аль-Садд» располагается на 13-й строчке с двумя очками после четырёх встреч.