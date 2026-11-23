«Барселона» прибыла в Баку на матч с «Сабахом» - ВИДЕО
Испанский футбольный клуб «Барселона», который в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов встретится с «Сабахом», прибыл в Азербайджан, передает Азертадж.
Самолёт с каталонской командой на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.
Испанский клуб встретили в аэропорту болельщики «Барселоны» в Азербайджане, устроившие команде тёплый приём.
Матч «Сабах» — «Барселона» состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало игры — в 21:45.
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