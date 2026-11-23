Испанский футбольный клуб «Барселона», который в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов встретится с «Сабахом», прибыл в Азербайджан, передает Азертадж.

Самолёт с каталонской командой на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Испанский клуб встретили в аэропорту болельщики «Барселоны» в Азербайджане, устроившие команде тёплый приём.

Матч «Сабах» — «Барселона» состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало игры — в 21:45.