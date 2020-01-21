Новые подробности «Жары-2020»: творческие вечера Игоря Николаева, Дмитрия Маликова и не только - ФОТО - ВИДЕО

Организационный комитет «Жары» озвучил новые подробности программы международного музыкального фестиваля на 2020 год.

В 2020 году фестиваль «Жара» отметит пятилетний юбилей и продлится в течение 5 дней с 29 июля по 2 августа – на официальной странице фестиваля представлена обновленная концертная программа пяти фестивальных дней, которая будет выглядеть следующим образом:

- 29 июля – Гала-концерт

- 30 июля – Хиты 90-х/Творческий вечер народного артиста РФ Дмитрия Маликова

- 31 июля – Творческий вечер народного артиста РФ Игоря Николаева

- 1 августа – International Day/Артисты лейбла Zhara Music

- 2 августа – Поколение Z/Сольный концерт Егора Крида/Сольный концерт Hammali & Navai

Оргкомитет обещает «массу приятных и очень приятных сюрпризов», подчеркивая, что в концертной фестивальной программе возможны изменения.

Отметим, что творческий вечер Д.Маликова будет посвящен его юбилею – 29 января популярному артисту исполнится 50 лет.

Творческий вечер народного артиста РФ Игоря Николаева на «Жаре -2020» также будет юбилейным – на днях певцу и композитору исполнилось 60 лет.

Ранее сообщалось, что сольники Hammali & Navai и Егора Крида пройдут по многочисленным просьбам их поклонников.

Также известно, что одним из звездных гостей фестиваля «Жара-2020» станет популярный турецкий исполнитель Мустафа Сандал – ранее он разместил видео в Instagram Stories, в котором сообщил о своем участии в фестивале.

В.Ф, Г.Р.