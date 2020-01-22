«Последние из могикан» «Советской» требуют миллионы – ФОТО – ПОДРОБНОСТИ

Баку становится краше день ото дня, город развивается, растет, благоустраивается. В столице возводятся новые здания, открываются парки и целые жилые кварталы, расширяются ранее тесные дороги, сносятся ветхие, аварийные постройки.

Этот процесс благоустройства, естественно, радует жителей столицы. Возьмем, к примеру, территорию вокруг проспекта Наримана Нариманова в Ясамальском районе Баку (бывшую Советскую). Уже долгое время там ведутся работы по благоустройству, в результате чего люди были переселены, и на месте грязных, покосившихся и заплесневевших от старости, кишащих крысами домов, построенных еще в XIX веке, появился прекрасный Центральный парк с деревьями, скамейками, спортивными площадками. Кардинально улучшилась транспортная ситуация в этом районе города, сделав комфортнее жизнь десятков тысяч бакинцев.

О благоустройстве этой территории и переселении граждан из одноэтажных старых домов недавно говорил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Очень тяжело было жить на территории, именуемой «Советская». То есть, старые строения, находившиеся одно в другом, оказывали очень негативное влияние на экологическое состояние, в то же время создавали большие проблемы для проживавших там людей и транспорта. Ширина дорог составляла 2-3 метра. Проделав большую работу, мы переселили оттуда граждан с выплатой компенсации.

Некоторым были предоставлены новые дома, другим – денежное обеспечение. Действующий сейчас там Центральный парк является одним из самых красивых в мире. Все это является частью проделанной работы. Для того чтобы перечислить всю работу, потребуются дни. Проделанная работа доказывает, какое большое внимание уделяется развитию города Баку, очистке его воздуха и в конечном итоге комфортной жизни граждан», - подчеркнул глава государства.

Но, к сожалению, до сих пор на этой территории, особенно у мечети Тезепир, есть аварийные и ветхие дома, жители которых отказываются их покидать, живя в трущобах, посреди мусора и развалин. Территория эта на улицах Видади, Мустафы Субхи, Льва Толстого, З.Адыгезялова, Абдуллы Шаига и т.д. представляет собой месиво из грязи и мусора, по которому не только пешеходам, но и машинам не проехать.

В чем же причина этого? Чтобы выяснить это, автор этих строк сам поехал на «Советскую» - посмотреть на последние 20 домов, оставшихся там, и поговорить с жильцами. На месте стало ясно, что жильцы требуют себе значительные суммы компенсации за жилье.

В частности:

- Проживающий в одном из домов на улице Видади требует посчитать ему квадратуру квартиры площадью 70 квадратных метров по 5000 манатов за кв. м., то есть, хочет 350 тысяч манатов вместо предложенных государством 140 тысяч;

- Другие граждане, проживающие на улице Льва Толстого вместо предложенных им государством 269 тысяч манатов просят полмиллиона (500 тысяч) манатов;

- Также полмиллиона вместо предложенных 228 тысяч требует мужчина, проживающий на улице С.Рустамова;

- Проживающий вместе с женой на улице С.Рустамова, за площадь в 100 кв. метров требует 1,5 миллиона (полтора миллиона) манатов, по 15 тысяч манатов за кв. м. и не согласен на предлагаемые 200 тысяч;

- Проживающая на улице С.Рустамова женщина, за квартиру площадью 101 кв. метр просит 300 тысяч манатов;

- Проживающий на улице С.Рустамова другой гражданин, не согласен на предлагаемые 90 тысяч и требует 300 и т.д.

Отметим, что дома их при этом выглядят совсем не на 1,5 миллиона, но собственники жилья, конечно, могут и по 10 миллионов за квадрат попросить. Вот только насколько реальны эти цифры? Ответ на этот вопрос каждый из вас, уважаемые читатели, может дать сам.

Кстати, в соцсетях мнения об этом явлении разделились. В частности, многие пишут, что оставшиеся жильцы надеются стать миллионерами за счет государства, мешая реализации крупного проекта по благоустройству столицы. Другие говорят, что люди вправе требовать иные суммы без какого-либо рыночного обоснования своих требований.

Факт же остается фактом – всего переселение, по официальным данным, затронуло свыше 2500 семей, и если их сумма компенсации устроила, то это о чем-то да говорит. Вот если бы 20 оказались довольны, а 2500 нет – тогда получилась иная картина…

Тем более что на месте снесенных домов будут отнюдь не новостройки, а продолжение Центрального парка. И нельзя отрицать, что чудесное преображение «Советской» подарило Баку экологические плюсы, новый красивый Центральный парк, новые дороги, места отдыха для людей, полностью изменило к лучшему этот район столицы. Это - новая реальность, город преображается к лучшему. Естественно, права людей нужно уважать, но нереальный подход в вопросе компенсаций может надолго затормозить важный государственный проект, а от этого проиграет весь город.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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