Европа, похоже, заново открывает для себя простую истину. И состоит она в том, что безопасность не обеспечивается одними заявлениями о мире.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает готовить к возможной войне армии и гражданское население, европейские правительства укрепляют оборону, а нарушения воздушного пространства стран альянса вызывают немедленную реакцию. В Брюсселе больше не считают предосудительным говорить о военных сценариях, обучении граждан и готовности общества к гипотетическому вооруженному конфликту.

Для Азербайджана эта политическая перемена имеет особый смысл. Десятилетиями Баку убеждали, что военного решения конфликта не существует, хотя почти пятая часть территории страны оставалась под оккупацией. Право на самооборону, закрепленное Уставом ООН, на практике обрастало оговорками, а требования к сдержанности звучали куда настойчивее требований к агрессору. Очевидно, у международной политики обнаружилась весьма избирательная память, и азербайджанский опыт позволяет увидеть это особенно отчетливо.

Марк Рютте, выступая 23 ноября в Берлине на сессии Парламентской ассамблеи альянса, отметил необходимость стран НАТО привлекать к возможному вооруженному конфликту бизнес, государственные институты, местные сообщества и граждан. В качестве примера он привел североевропейские страны, где населению уже объясняют, как действовать в случае войны, а экстренные службы отрабатывают взаимодействие с военными.

Повод для таких предупреждений у НАТО, конечно, есть. Участившиеся нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и стран Балтии вызвали жесткую реакцию альянса. После инцидента с российскими беспилотниками и ракетами в Польше Североатлантический совет провел консультации, а после нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями в сентябре 2025 года осудил произошедшее и заявил о готовности задействовать необходимые военные и невоенные средства для защиты союзников. Защита территории и безопасность граждан - обязанность любого государства, и право НАТО готовиться к возможным угрозам сомнений не вызывает.

Однако именно на этом фоне особенно отчетливо видна несправедливость подхода, который западные политические круги десятилетиями демонстрировали в отношении Азербайджана. Когда опасность затрагивает европейские столицы и границы государств альянса, военная готовность воспринимается как разумная необходимость. Когда же речь шла о стране, 20 процентов территории которой на протяжении десятилетий удерживала под оккупацией Армения, Баку раз за разом призывали к терпению, сдержанности и отказу от силовых методов.

Право, которое для Азербайджана сопровождалось оговорками

Статья 51 Устава ООН закрепляет неотъемлемое право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Это одна из фундаментальных норм международного права. Но в отношении Азербайджана ее практический смысл словно растворялся в бесконечных дипломатических процедурах, призывах к компромиссу и требованиях не менять сложившееся положение.

При этом Совет Безопасности ООН еще в 1993 году принял четыре резолюции, в которых потребовал вывода армянских сил с оккупированных территорий Азербайджана. Формулировки были вполне определенными. Но за этими решениями не последовало действенного механизма, который заставил бы государство-оккупант выполнить предъявленные требования. Армения годами игнорировала международные призывы, а Азербайджану предлагали продолжать переговоры, фактически не меняя условий, в которых они велись.

Так сложилась удобная для Еревана и крайне несправедливая для Баку конструкция в виде Минской группы ОБСЕ и ее главных действующих лиц - трех сопредседателей, представлявших США, Францию и Россию. Оккупация продолжалась, международные посредники регулярно выражали обеспокоенность, а любое стремление Азербайджана изменить положение на земле встречало предупреждения о недопустимости применения силы. В результате дипломатический процесс, призванный восстановить международное право, все больше напоминал механизм сохранения статус-кво. В заявлениях сопредседателей неоднократно повторялось, что «военного решения конфликта не существует». Сторонам предлагалось укреплять режим прекращения огня и готовить население к миру. Но где в этой конструкции находилось требование к Армении прекратить оккупацию? Где были сопоставимые по настойчивости призывы к государству, которое десятилетиями не выполняло резолюции Совета Безопасности ООН?

Получалось, что военный потенциал Азербайджана, его право на защиту территориальной целостности и необходимость освободить оккупированные земли постоянно оказывались под пристальным международным контролем. А ответственность Армении за сохранение оккупации растворялась в дипломатическом ритуале, где обе стороны регулярно призывали к сдержанности, словно речь шла о равнозначных участниках конфликта, а не о государстве, чьи территории были захвачены другим государством.

Когда сила становится допустимой - вопрос лишь в том, чья она

44-дневная Отечественная война 2020 года окончательно обнажила эту систему двойных стандартов. Азербайджан приступил к освобождению своих территорий, опираясь на право на самооборону и восстановление территориальной целостности. Однако вместо безоговорочного признания законности устранения последствий многолетней оккупации Баку вновь столкнулся с давлением, призывами остановить военные действия и заявлениями о необходимости вернуться к переговорам. Западные политики и институты наперебой напоминали о недопустимости силового решения, но гораздо реже вспоминали, что именно многолетнее бездействие международных посредников позволило оккупации затянуться на десятилетия и в конечном итоге привело к силовому варианту решения затянувшейся проблемы.

После проведенных Азербайджаном в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий этот шум повторился вновь. Восстановление полного суверенитета страны сопровождалось новой волной критики и политического давления со стороны ряда западных структур. При этом сам факт существования на международно признанной территории Азербайджана незаконных вооруженных формирований и многолетнего неподчинения центральной власти почему-то не вызывал у тех же кругов адекватной настойчивости.

И здесь возникает вопрос, от которого западным критикам Баку не удастся уйти за привычными дипломатическими формулами. Почему государства НАТО вправе заранее готовить население к возможной войне, укреплять оборону, наращивать военные производства и заявлять о готовности применить все необходимые средства для защиты своей территории, тогда как Азербайджан должен был годами ограничивать собственные возможности ради процесса, который не приводил к освобождению его земель?

Показательно и то, как сегодня выстраивается западная политика в отношении украинского конфликта. Было бы неверно утверждать, что НАТО выступает исключительно за военный сценарий и отвергает переговоры. Сам Рютте неоднократно говорил о необходимости добиться мира, а 19 ноября вновь подчеркнул важность дипломатических усилий США, Европы и Украины. Но одновременно альянс настаивает на продолжении военной поддержки Киева, чтобы Украина могла защищаться и вести возможные переговоры с более сильных позиций. В выступлении в Берлине 23 ноября Рютте связал поступление вооружений с укреплением переговорных позиций Украины.

И вот здесь особенно заметна разница в подходах. В украинском вопросе военная сила рассматривается западными странами как необходимый инструмент защиты суверенитета и обеспечения условий для дипломатического урегулирования. В случае Азербайджана аналогичная логика десятилетиями отвергалась.

Разумеется, российско-украинский и армяно-азербайджанский конфликты имеют разную историю, масштабы и обстоятельства. Но это не отменяет универсальности самого принципа. Право государства защищать свою территорию не должно зависеть от геополитических симпатий тех, кто оценивает происходящее. Иначе международное право превращается в набор удобных инструментов, которые применяются к одним странам строго, а к другим - по обстоятельствам.

Азербайджан добился того, чего не смогли обеспечить посредники

В конечном счете Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет собственными силами, не получив той международной поддержки, на которую могли бы рассчитывать другие государства в аналогичной ситуации. Баку не стал бесконечно ждать, пока посредники найдут формулу, устраивающую государство-оккупант, и добился результата, который международные структуры на протяжении десятилетий не смогли обеспечить дипломатическими средствами.

Урок этой истории не в том, что оружие эффективнее дипломатии. Но и дипломатия не может сводиться к тому, чтобы годами убеждать государство мириться с нарушением собственных прав. В конце концов, право на самооборону либо признается за всеми государствами, либо сам принцип равенства перед международным правом теряет смысл.