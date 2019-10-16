Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане одни члены правительства подвергаются шантажу со стороны других, что недопустимо

Одни члены правительства подвергаются шантажу со стороны других членов правительства. Это недопустимо.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на экономическом совещании под его председательством.

«Их очерняют. Бросают тень на реформы, которые они проводят по поручению Президента. Это делается, в том числе, и в прессе. Пресса превратилась в своеобразный инструмент внутренней борьбы. Это недопустимо. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Но хочу сказать, что это нетерпимо. Если кто-то считает, что мы смиримся с этим, то ошибается. Потому что нет альтернативы реформам. Кто является сторонником этого пути, тот будет работать. А те, кто выступает против этого и желает помешать нашему делу исподтишка, конечно же, у нас с ними разные пути. Поэтому хотел бы еще раз отметить, чтобы мои слова услышал каждый. Продемонстрирована очень сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан в качестве современного, стремительно развивающегося государства, основывающегося на принципе прозрачности, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле», - подчеркнул глава государства.

1news.az