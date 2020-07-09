Суд рассмотрел апелляцию задержанных СГБ чиновников МИД Азербайджана – ФОТО - ВИДЕО

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В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на меру пресечения, избранную в отношении должностных лиц Министерства иностранных дел Азербайджана - Фархада Моллазаде и Нурупаши Абдуллаева, задержанных в ходе спецоперации Службы государственной безопасности.

Как сообщили 1news.az в суде, на процессе под председательством судьи Ильгара Мургузова жалоба была рассмотрена и не удовлетворена.

Арестованный Салим Ализаде апелляционную жалобу не подавал.

Напомним, что, как ранее сообщили 1news.az в пресс-службе СГБ АР, сотрудники службы провели оперативно-следственные мероприятия по пресечению противоправных действий некоторых должностных лиц, во имя своих корыстных интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства.

В ходе них задержаны управляющий делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев, которые подозреваются в присвоении средств, выделенных на деятельность различных структур МИД, взяточничестве и других преступлениях.

На основе судебного решения в кабинетах и домах чиновников проведены обыски, обнаружены различные документы о выплаченных взятках, деньги и другие вещественные доказательства.

Следствие установило, что есть обоснованные подозрения, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде регулярно присваивали деньги, выделенные Министерству иностранных дел, требовали и получали взятки с предпринимателей за поставку товаров и осуществление работ для МИД.

В свою очередь, Нурупаша Абдуллаев, используя служебное положение в корыстных целях, регулярно требовал с иностранцев взятки за возможность получить электронную визу.

По факту возбуждено уголовное дело. Фархаду Моллазаде и Салиму Ализаде предъявлено обвинение в использовании должностных полномочий в корыстных целях, злоупотреблении ими, присвоении и взяточничестве. Нурупаша Абдуллаев обвиняется во взяточничестве.

Все задержанные арестованы решением суда, следствие по делу продолжается.

Фархад Моллазаде на допросе признался в совершенных преступлениях.

«Мы создавали условия для победы в тендерах для тех компаний, которые нам нравились. По моему указанию Салим занимался этим. Я был председателем тендерной комиссии и допустил беззаконие в процессе выбора победителей тендеров. Мы с Салимом делили деньги: 10% - мне, 10% - ему. […] Я раскаиваюсь в содеянном, понимаю, что поступил неправильно», - заявил Ф.Моллазаде (его признание можно услышать с 3:11 минуты представленного ниже видео).

Тимур Рзаев

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