Так сотрудники СГБ задержали чиновников МИД - ВИДЕО

~ 2 минуты на чтение 205

Служба Государственной безопасности Азербайджана распространила официальную информацию о задержании чиновников Министерства иностранных дел АР.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе СГБ АР, сотрудники службы провели оперативно-следственные мероприятия по пресечению противоправных действий некоторых должностных лиц, во имя своих корыстных интересов наносящих вред охраняемым законом интересам государства.

В ходе них задержаны управляющий делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев, которые подозреваются в присвоении средств, выделенных на деятельность различных структур МИД, взяточничестве и других преступлениях.

На основе судебного решения в кабинетах и домах чиновников проведены обыски, обнаружены различные документы о выплаченных взятках, деньги и другие вещественные доказательства.

Следствие установило, что есть обоснованные подозрения, что Фархад Моллазаде и Салим Ализаде регулярно присваивали деньги, выделенные Министерству иностранных дел, требовали и получали взятки с предпринимателей за поставку товаров и осуществление работ для МИД.

В свою очередь, Нурупаша Абдуллаев, используя служебное положение в корыстных целях, регулярно требовал с иностранцев взятки за возможность получить электронную визу.

По факту возбуждено уголовное дело. Фархаду Моллазаде и Салиму Ализаде предъявлено обвинение в использовании должностных полномочий в корыстных целях, злоупотреблении ими, присвоении и взяточничестве. Нурупаша Абдуллаев обвиняется во взяточничестве.

Все задержанные арестованы решением суда, следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

СМИ: Названы имена чиновников МИД, задержанных СГБ - ФОТО