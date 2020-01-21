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В Израиле отказали, а врач-азербайджанец спас жизнь пятилетнему мальчику в Москве – ФОТО

Сегодня в 16:03 ~ 8 минут на чтение 306
В Израиле отказали, а врач-азербайджанец спас жизнь пятилетнему мальчику в Москве – ФОТО

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Комсомольскую правду», уникальная операция пятилетнему Тимофею из Перми (имя изменено – прим. ред.) шла пять часов.

Оперировать ребенка не решались ни в Израиле, ни в Германии, но помочь ему решили московские врачи – ведущий научный сотрудник хирургического отделения отдела общей онкологии Полад Керимов и ведущий научный сотрудник радиохирургического отделения №13 «взрослого института» Игорь Файнштейн.

Тимофей рос обычным ребенком. О том, что у него есть проблемы со здоровьем, никто не знал до плановой медкомиссии в детском саду. Во время нее медики нашли у мальчика огромную опухоль в поджелудочной железе. По результатам исследования клеток выяснили, что у Тимофея условно доброкачественная нейроэндокринная опухоль. Генетической причины у нее нет — поломок в ДНК у ребенка не обнаружили. Но из-за своего размера новообразование мешало работать поджелудочной железе. Поражена была ее большая часть.

Такие опухоли у детей – это уникальный случай. Как правило, они бывают у пациентов старше 30 лет. Поэтому родители мальчика не сразу смогли найти специалистов, которые согласились бы прооперировать его. Деньги на операцию были — ее пообещал оплатить спонсор, но три крупнейшие клиники Израиля отказались брать Тимофея на лечение, признавшись, что раньше никогда не имели дела с такими огромными опухолями у детей.

Авторитетная клиника в Мюнхене приглашала приехать на обследование, но не обещала, что сможет помочь. Немецкие медики предупреждали, что оперировать мальчика опасно — рядом с опухолью много важных сосудов, которые нельзя задевать. В клинике надеялись, что смогут подобрать лекарства, которые сдержат рост новообразования.

Такая неопределенность мучила семью, а Тимофей терял время. Его опухоль росла и все сильнее сдавливала магистральные сосуды. Кровоток печени и других органов брюшной полости, малого таза, ног был нарушен. Ничего не предпринимать было опасно — нарушение оттока желчи и панкреатического шока могли бы привести к желтухе и через несколько месяцев — к летальному исходу. Чтобы помочь сыну, семья поехала в Москву.

- Придя на консультацию в НИИ детской онкологии онкоцентра имени Блохина, мы не увидели на лицах врачей этой уже знакомой растерянности, скорее, заинтересованность, - рассказывает мама Тимофея, Татьяна. «Да, задача сложная, - не скрывала от нас директор детского НИИ Светлана Варфоломеева. - Да, надо искать нестандартные подходы, потому что готовых решений нет. Важно, что детские хирурги работают в одной тесной связке со своими коллегами из «взрослого института» — НИИ клинической онкологии. И вместе они должны обязательно справиться». Вы даже не представляете, что для нас тогда было услышать эти слова, - признается Татьяна, не в силах сдержать слез.

Врачи заново обследовали мальчика и приняли решение оперировать его. В операционную бригаду вошли ведущий научный сотрудник хирургического отделения отдела общей онкологии Полад Керимов и ведущий научный сотрудник радиохирургического отделения №13 «взрослого института» Игорь Файнштейн.

- Эксклюзивная, огромная нейроэндокринная опухоль, занимающая все центральные отделы поджелудочной железы, поразившая ее головку, прорастающая в двенадцатиперстную кишку, - рассказывает Полад Керимов. - Ее размеры были уже пугающие: 15 х 12 х 12 сантиметров. Требовалось удалить большую часть поджелудочной железы, участок желудка и желчевыводящего потока. От поджелудочной железы оставить только хвост, который способен функционировать как полноценный орган. Поджелудочную железу вообще очень непросто оперировать — её содержимое разъедает органы. А тут еще гигантская опухоль. Но в успехе мы не сомневались, были уверены, что сделаем эту операцию. Но предупредили родителей: операция сложная, травмирующая, может оказать влияние на качество жизни. Прогнозировать, как отреагирует организм, не возьмётся никто, возможны осложнения.

Операция проходила в два этапа. Первый — удаление опухоли. На втором врачи заново соединили оставшуюся часть поджелудочной с другими органами, срастив все ходы, по которым должна двигаться пища вместе с соками поджелудочной железы и печени, направляясь в тонкий кишечник.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Не было осложнений и в послеоперационный период. В НИИ имени Блохина говорят, что это была настоящая победа.

Спустя три месяца после операции Тимофей чувствует себя хорошо. Никакие медицинские процедуры ему не нужны, только наблюдение у хирурга и посещение НИИ имени Блохина раз в три месяца. Московские врачи говорят, что мальчик сможет вести полноценную жизнь, об операции ему будет напоминать только шрам.

Отметим, что эта победа – не первая у доктора Полада Керимова. Вот, как отзываются о нем пациенты: «Керимов Полад Акшинович - это золотые руки и сердце современной медицины! Он оперировал нашу дочь, когда ей было всего три недели! Благодаря его уверенности и профессионализму, мы ни секунды не сомневались в успехе операции. Когда он вышел из операционной, он только сказал, да, все хорошо, но лапароскопически удалить опухоль не удалось, пришлось проводить полостную операцию в силу размеров опухоли и прорастания в печень. Мы были удивлены скромности хирурга, который только что оперировал ребёнка, у которого органы размером со спичечный коробок! Он ещё был не до конца доволен исходом, объяснил, что это наша работа и мы должны сделать все максимально идеально! Вот это настоящий гений своего дела! Мне жаль, что с таким диагнозом, с которым сталкиваются десятки тысяч людей, далеко не все попадают к таким врачам, как Полад Акшинович! Смертность от онкологии была бы ниже в разы! Сил и здоровья этому доктору и вечная благодарность за жизнь нашей дочери! Он для нас сделал невозможное. Перед тем, как приехать в РОНЦ, мы наслушались страшных прогнозов, а после разговора с Поладом Акшиновичем поняли, что все будет хорошо! Это золотой человек! Дай Бог родителям, оказавшимся в такой беде, попасть в руки именно к нему! Спасибо ещё раз!»

«Полад Акшинович - гений и гуру своего дела. В 2017 году были с ребенком направлены из родного Ижевска в детский институт онкологии и гематологии при НМИЦ им. Блохина с подозрением на рак печени. Под руководством Керимова и его руками в том числе была проведена сложная операция по удалению опухоли 8 см (с сохранением обеих долей органа), особая сложность заключалась в плотном прилегании образования к главным венам печени. После успешной операции (гистологически - фетальная гепатобластома) с нормальными показателями функциональности организма и коротким периодом реабилитации были отправлены домой. Через полгода по инструментальной и лабораторной диагностике - рецидив. Срочно выехали в Блохина. На консилиуме среди абсолютного числа врачей, выступавших за проведение блока химиотерапии, Полад Акшинович единственный предположил, благодаря своим знаниям, опыту и, что немаловажно в данном случае, врачебной интуиции (поскольку все анализы были не в пользу хороших прогнозов), что продолженный рост опухоли не является таковым. На МРТ и УЗИ были видны послеоперационные гематомы, идеально симулирующие новый злокачественный очаг. Важным фактором был сбивающий с толку врачей высокий онкомаркер АФП. Если в двух словах... 1. Керимов с командой на отлично провел операцию с радикальным удалением опухоли. 2. После операции принял наиболее правильное решение среди своих коллег, а именно ожидать и наблюдать, не применяя многопобочные цитостатики. Слава Богу и низкий поклон Поладу Акшиновичу и всему детскому институту Блохина. Сегодня моя дочь здорова, активна, довольна жизнью и ходит в школу. Благодарю».

Эти и другие отзывы о высоком профессионализме нашего соотечественника можно прочитать на сайте «Про докторов».

1news.az

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