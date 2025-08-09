 Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib - FAKTİKİ HAVA | 1news.az | Xəbərlər
Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib - FAKTİKİ HAVA

11:57 - Bu gün
Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib - FAKTİKİ HAVA

Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti arabir Neftçalada 20, Goranboyda 19, Naftalanda eləcə də Bakıda və Abşeron yarımadasında 16 m/s-dək güclənir.

Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 35, dağlıq rayonlarda 30, Aran rayonlarında, eyni zamanda Naxçıvan MR-da 41 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

37

