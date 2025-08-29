Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev Füzulidə dəfn olunub
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəhid hərbçi Sumbat Əliyevin nəşinin qalıqları dəfn edilib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, onun qalıqları Füzuli rayonunun Aşağı Kürdmahmudlu kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
1993-cü ildə Füzuli rayonu, Qacar kəndi ərazisində gedən hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşmüş hesab olunan, lakin sonradan nəşi tapılan Əliyev Sumbat Nüdrət oğlunun nəşinin qalıqları bu gün Füzuli rayonunda ailəsinə təhvil verilib.
Vida mərasimində rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, hərbi qulluqçular, rayon sakinləri və şəhidin doğmaları iştirak ediblər.
39