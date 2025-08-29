 Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Rəsmi

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Qafar Ağayev16:47 - Bu gün
Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında və sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

1news.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, müəyyən edilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması aşağıdakı publik hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir:

Şuşa şəhəri və Şuşa rayonu üzrə – Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi;

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları üzrə – Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;

Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonları üzrə – Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;

Laçın rayonu üzrə – Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;

Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonları üzrə – Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti;

Kəlbəcər rayonu üzrə – Kəlbəcər rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti.

“Təmiz şəhər” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmələ gələn bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması ilə bağlı bütün əmlakı müvafiq olaraq bu Fərmanda qeyd olunan publik hüquqi şəxslərin balansına verilib.

Bakı şəhərinin ərazisində (“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun ərazisi istisna olmaqla) əmələgəlmə mənbəyindən asılı olmayaraq bərk məişət tullantılarının, habelə digər təhlükəsiz bərk tullantıların yığılması və daşınması Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə həvalə edilib.

Bu Fərman 2026-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Paylaş:
72

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Rəsmi

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Müsahibə

Deputat: Zatulin bir daha qərəzli mövqeyini və həqiqəti təhrif etmək cəhdlərini nümayiş etdirib

Siyasət

Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

Rəsmi

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib - FOTO

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev “Qarabağ”ı təbrik edib

Prezident İlham Əliyev Maya Sandunya təbrik məktubu ünvanlayıb

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib - FOTO - VİDEO

Son xəbərlər

Nazir: Türkiyə İsraillə bütün ticarət əlaqələrini kəsib

Bu gün, 17:51

Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 17:44

Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir

Bu gün, 17:36

Azərbaycanda saxlanılan Özbəkistan Respublikasının vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

Bu gün, 17:32

Maliyyə Nazirliyi növbəti depozit hərracı keçirib

Bu gün, 17:17

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Çin dili kurslarının iştirakçılarına sertifikatlar təqdim ediblər - FOTO

Bu gün, 17:03

Kapital Bankdan kiberdələduzluqla mübarizədə növbəti addım: zəng edənin bank əməkdaşı olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz

Bu gün, 16:52

Azad olunmuş ərazilərdə tullantılarla bağlı idarəetmə təkmilləşdiriləcək - FƏRMAN

Bu gün, 16:47

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Bu gün, 16:32

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:22

III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 340 idmançı təmsil edəcək

Bu gün, 16:17

Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 16:02

Yanvar–iyul aylarında banklar 166 milyon manatlıq mənfəət vergisi ödəyib

Bu gün, 15:38

Hərbi hüquqşünaslarla təlim-metodiki toplanış keçirilib

Bu gün, 15:24

“Böyük Qayıdış”a sağlamlıq dəstəyi – Səhiyyə Nazirliyindən Füzulidə stomatoloji aksiya - FOTO

Bu gün, 15:09

İTV 20 yaşında

Bu gün, 14:59

Lisey və gimnaziyalara II mərhələ üzrə qəbul nəticələri açıqlandı

Bu gün, 14:33

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyev Füzulidə dəfn olunub

Bu gün, 14:28

Yardımlıda İran vətəndaşından narkotik almaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:57

Külli miqdarda saxta aksiz markası ilə markalanmış alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:41
Bütün xəbərlər