Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

18:00 - Bu gün
Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Kürdəmir şəhərinin Vaqif küçəsində 1999-cu il təvəllüdlü Rüstəm Şahin oğlu İsmiyevin idarə etdiyi “BMW” markalı avtomobil “VAZ 2106” ilə toqquşub. Rüstəmin idarəetməsindən çıxan avtomobil daha sonra yol kənarındakı mağazaya çırpılıb. Nəticədə sürücü aldığı ağır xəsarətlərdən ölüb.

Qeyd edək ki, 26 yaşlı R.İsmiyev əvvəllər Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Ərəbqubalı kənd üzrə nümayəndəsinin müavini vəzifəsini tutub. Son olaraq Kürdəmir Peşə Liseyində çalışırmış. Onun atası Şahin İsmiyev isə uzun müddət DSMF-nin bu rayondakı şöbəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

