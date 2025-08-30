 Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

14:51 - Bu gün
Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Avqustun 30-da Dövlət Turizm Agentliyi Şüvəlan qəsəbəsindəki yeni ictimai çimərliklərə mediatur təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, mediatur çərçivəsində yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb. Eyni zamanda Şüvəlanda 5 sahibkarın fəaliyyət göstərdiyi 3 çimərlikdə dövlət-özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən abadlıq tədbirləri barədə məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, yay mövsümünün əvvəlindən yerli və xarici turistlər tərəfindən Abşeron yarımadasındakı çimərliklərdə çatışmazlıqlarla bağlı Dövlət Turizm Agentliyinə çoxsaylı müraciətlər ünvanlanıb. Bu müraciətlər əsas götürülərək aparılan monitorinqlər nəticəsində bəzi çimərliklərdə sanitar-gigiyenik vəziyyət, zəruri infrastruktur, təmizlik qaydalarına riayət edilməsi, tullantıların idarə olunması, sahil zolağının təmiz saxlanılması ilə bağlı vəziyyətin qənaətbəxş olmadığı müəyyənləşdirilib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq, Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsi ərazisində seçilmiş 3 çimərlikdə müasir tələblərə cavab verən ictimai (ödənişsiz) çimərliklər yaradılıb.

Pilot layihə çərçivəsində 15,3 hektar sahəni əhatə edən 3 çimərlik ərazisində taxta döşəmələr, sanitar qovşaqlar, futbol və voleybol meydançaları, uşaqların əylənməsi üçün xüsusi meydança, masa və oturacaqlarla təmin olunmuş söhbətgahlar yaradılıb, günəşdən mühafizə çətirləri və çimərlik üçün digər zəruri avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu pilot layihə Azərbaycanda dayanıqlı turizmin inkişafına növbəti töhfədir.

Həmçinin bildirilib ki, Azərbaycanda yay mövsümü daxili və gəlmə turizmi baxımından ən yüksək aktivlik dövrü hesab olunur. Bu aylar ərzində ölkəmizə səfər edən hər üç əcnəbi turistdən təxminən biri (32 faiz) məhz yay mövsümündə səyahət edir. Yay aylarında turist axınında xüsusilə Yaxın Şərq, Şimal-Şərqi Asiya və Avropa ölkələrindən gələn ziyarətçilərin payı daha yüksəkdir. Mövsüm ərzində MDB ölkələrindən gələn turistlər arasında çimərlik turizminə maraq xüsusilə fərqlənir. Eyni zamanda, daxili turizm göstəriciləri də yay mövsümünün əhəmiyyətini təsdiqləyir.

Son illərin tendensiyası belədir ki, il ərzində yerli turistlər tərəfindən həyata keçirilən ölkədaxili səfərlərin ümumi sayı 20 milyondan çox olur. Həmin səfərlərin də təxminən 40 faizi yay aylarının payına düşür. Bu dövrdə regionlara səyahətlərin sayında artımla yanaşı, regionlardan Bakıya, xüsusilə də çimərlik turizmi məqsədilə səfərlərin intensivliyi müşahidə olunur.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində çimərliklərin ümumi sayı 200-dən çoxdur. Onlar əsasən Bakı, Sumqayıt, Xaçmaz, Lənkəran, Astara və Mingəçevir şəhərlərində yerləşir. Ümumilikdə ölkədəki çimərliklərin 80 faizi isə məhz Bakı və Abşeron yarımadası ərazisindədir. Burada 17 çimərlik zonası mövcuddur.

Paylaş:
45

Aktual

Siyasət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Rəsmi

Ağdaşın icra başçısına şiddətli töhmət verilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə xarici ölkədə aksiya keçirib - FOTO

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Yaxın aylarda Ağdam şəhərinə ilk köç həyata keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğın məhdudlaşıdırılıb - YENİLƏNİB

Ali məktəb və kolleclərin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi başlanıb

“Bakı Metropoliteni”ndən gediş haqqı ilə bağlı açıqlama

Metropolitendə gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunacaq

Son xəbərlər

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Bu gün, 15:45

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə xarici ölkədə aksiya keçirib - FOTO

Bu gün, 15:17

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 14:25

Yaxın aylarda Ağdam şəhərinə ilk köç həyata keçiriləcək

Bu gün, 14:04

Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:09

Çimərliklərdə hava necədir?

Bu gün, 13:06

Yasamalda moped oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:47

Naxçıvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:09

Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür

Bu gün, 11:55

Ötən gün 65 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 11:19

Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:54

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3500 dolları ötüb

Bu gün, 10:33

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:23

BDYPİ ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Bu gün, 10:02

Nazir: Türkiyə İsraillə bütün ticarət əlaqələrini kəsib

29 / 08 / 2025, 17:51

Bu yolda hərəkət məhdudlaşdırılacaq

29 / 08 / 2025, 17:44

Şəhərlərarası sərnişindaşımada avtobus parkı yenilənir

29 / 08 / 2025, 17:36
Bütün xəbərlər