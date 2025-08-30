 Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

16:08 - Bu gün
Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu ilin sentyabr ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, aylıq yağıntının miqdarı əsasən iqlim normasına yaxın olacağı ehtimal olunur.

Ayın əvvəlində ölkə ərazisində hava şəraitinin mülayim, əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın orta aylıq temperaturunun 21-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 19-24 dərəcə, gündüzlər 24-29 dərəcə, bəzi günlərdə 33-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 12-23 mm).

Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında havanın orta aylıq temperaturu 22-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1-2 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 18-23 dərəcə, gündüzlər 26-31 dərəcə, bəzi günlərdə 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 7-13 mm).

Xankəndi, Şuşa, Goranboy, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 16-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxındır. Gecələr havanın temperaturu 13-18 dərəcə, gündüzlər 21-26 dərəcə, bəzi günlərdə 29-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 34-50 mm).

Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 17-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim norması daxilindədir. Gecələr havanın temperaturu 12-17 dərəcə, gündüzlər 19-24 dərəcə, bəzi günlərdə 27-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 29-37 mm).

Qazax, Gəncə, Ağstafa, Şəmkir, Tovuz, Ceyrançöl, Tərtər, Füzuli rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 22-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1-3 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 18-23 dərəcə, gündüzlər 24-29 dərəcə, bəzi günlərində 33-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 17-44 mm).

Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1-3 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 15-20 dərəcə, gündüzlər 22-27 dərəcə, bəzi günlərdə 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 9-14 dərəcə, gündüzlər 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 33-120 mm).

Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Mingəçevir, Beyləqan, Sabirabad, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Zərdab, Salyan, Neftçala rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 22-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1-2 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 19-24 dərəcə, gündüzlər 25-30 dərəcə, bəzi günlərdə 33-38 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 14-38 mm).

Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Biləsuvar, Astara, Cəlilabad rayonlarında havanın orta aylıq temperaturunun 19-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir ki, bu da iqlim normasına yaxın və 1-2 dərəcə yüksəkdir. Gecələr havanın temperaturu 18-23 dərəcə, gündüzlər 24-29 dərəcə, bəzi günlərdə 33 dərəcəyədək isti, dağlardagecə 15-19 dərəcə, gündüzlər 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Aylıq yağıntının miqdarının iqlim normasına yaxın olacağı gözlənilir (norma 50-199 mm).

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Siyasət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Siyasət

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Redaktorun seçimi

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Meşə yanğınları, iqlim dəyişikliyi... - Təbiət və səhlənkarlıq - ŞƏRH

Şahin Seyidzadə: Avaza Zirvəsi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi baxımından tarixə düşdü

Dövlət Komitəsindən azyaşlı qızların sosial şəbəkələrdə paylaşılan rəqsləri ilə bağlı ÇAĞIRIŞ

İçərişəhərdə yenilik: qolfkar-avtobuslar istifadəyə verilib - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

“Sədərək” ticarət mərkəzindəki yanğın məhdudlaşıdırılıb - YENİLƏNİB

“La Vie en Rose” 40 illik yubileyini üslubla qeyd edir - FOTO - VİDEO

Sabah üç rayonda qaz olmayacaq

Deputat: “Sədərək” Ticarət Mərkəzində texniki təhlükəsizlik və sığorta məsələləri ciddi problemlidir

Son xəbərlər

Bu gün Kürdəmirdə ağır yol qəzası baş verib

Bu gün, 18:00

Özbaşına tikintilərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət sərtləşdirilir

Bu gün, 17:28

Bakının bu küçəsində avtomobillə hərəkət qismən məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:49

İlham Əliyev Çinə işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:10

Sentyabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Bu gün, 16:08

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Milli Onkologiya Mərkəzində olublar

Bu gün, 15:45

Azərbaycanlı itkinlərin ailə üzvləri ilk dəfə xarici ölkədə aksiya keçirib - FOTO

Bu gün, 15:17

Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:02

Yeni ictimai çimərliklərdə yay turizm mövsümünün ilkin nəticələri açıqlanıb - FOTO

Bu gün, 14:51

Ceyhun Bayramov Türkiyənin Zəfər Bayramı münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 14:25

Yaxın aylarda Ağdam şəhərinə ilk köç həyata keçiriləcək

Bu gün, 14:04

Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 13:38

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:09

Çimərliklərdə hava necədir?

Bu gün, 13:06

Yasamalda moped oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:47

Naxçıvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:09

Bu gün Beynəlxalq İtkinlər Günüdür

Bu gün, 11:55

Ötən gün 65 cinayətin açılması təmin olunub

Bu gün, 11:19

Lerikdə meşədə çətənə kolları yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:54

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3500 dolları ötüb

Bu gün, 10:33
Bütün xəbərlər