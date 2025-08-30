Yasamalda moped oğurlayan şəxslər saxlanılıb
Paytaxtın Yasamal rayonunda talama cinayətləri qeydə alınıb.
Bu barədə 1news.az-a DİN-in mətbuat xidməindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, naməlum şəxslər vətəndaşlara məxsus moped və mobil telefonları oğurlayıblar.
Yasamal RPİ-nin 29-cu Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuşlar – 29 yaşlı H.Eminov və 26 yaşlı Ə.Abbasov saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.
