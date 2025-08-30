 Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
15:02 - Bu gün
AZCON Holdinq şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) bu gün paytaxtdan yola düşən Bakı–Ağdam–Bakı marşrutu üzrə ilk sərnişin qatarı Ağdama çatıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkət cədvəlinə əsasən, qatar bu gün Bakıdan Ağdama saat 07:10-da yola düşüb.

12:36

"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu gün Ağdama qatarla səfərlərə start verib.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Ağdama ilk dəfə müasir qatarlarla müntəzəm reyslərə başlanılıb. Biletlər bir neçə gün əvvəl satışa çıxarılıb.

Qatar hər şənbə günü Bakıdan Ağdama və Ağdamdan Bakıya yola düşəcək.

