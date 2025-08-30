Bakıdan-Ağdam ilk sərnişin qatarı mənzil başına çatıb - YENİLƏNİB
AZCON Holdinq şirkətlərindən olan “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) bu gün paytaxtdan yola düşən Bakı–Ağdam–Bakı marşrutu üzrə ilk sərnişin qatarı Ağdama çatıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkət cədvəlinə əsasən, qatar bu gün Bakıdan Ağdama saat 07:10-da yola düşüb.
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) bu gün Ağdama qatarla səfərlərə start verib.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Ağdama ilk dəfə müasir qatarlarla müntəzəm reyslərə başlanılıb. Biletlər bir neçə gün əvvəl satışa çıxarılıb.
Qatar hər şənbə günü Bakıdan Ağdama və Ağdamdan Bakıya yola düşəcək.
